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16.02.2022 08:05
Рубрика: Экономика

Абрамченко поручила выделить аграриям еще 20 миллиардов рублей

Текст: Татьяна Карабут
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минфину и Минсельхозу до конца марта проработать выделение в первом полугодии 2022 года 20 миллиардов рублей на финансирование льготных кредитов (до 5 процентов) аграриев за счет дополнительных доходов отрасли, полученных в 2021 году, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Помимо этого, до 14 апреля Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз должны предложить правительству изменения в правила предоставления субсидий банкам, которыми будет закреплен уровень доходов банков по льготным кредитам.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Абрамченко поручила найти дополнительные средства на кредиты аграриям

Ранее стало известно об исчерпании лимитов на льготные кредиты для аграриев на этот год, из-за чего им приходится брать займы по коммерческой ставке (под 12-13 процентов). На финансирование ранее выданных кредитов предусматривалось 19,6 миллиарда рублей, тогда как в 2021 году на эти цели было выделено 29,6 миллиарда рублей.

Вопрос дополнительного финансирования уже выданных и новых льготных ("коротких") кредитов аграриям для проведения посевной кампании обсуждался на совещании у Виктории Абрамченко 10 февраля.

"Несмотря на экономические последствия пандемии, необходимо не допустить скачков стоимости и снижения объемов льготного кредитования и полностью закрыть потребности аграриев в финансировании. Это меры поддержки, которые позволяют эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием", - сказала вице-премьер.

На днях Минсельхоз сообщил, что представил вице-премьеру предложение о выделении в этом году дополнительно 5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на поддержку льготного кредитования, чтобы удовлетворить спрос сельхозпроизводителей на льготные кредиты в рамках посевной кампании.

Экономика АПК Правительство Вице-премьеры Правительство Минфин Правительство Минсельхоз Правительство Минэкономразвития Господдержка АПК

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