Аграрии ждут скачка цен на молоко из-за новой экспертизы продукции

С 1 марта все молоко в стране, которое идет на продажу, будут проверять на качество по-новому. На Алтае ждут скачка цен. Есть такие опасения и в других регионах. "РГ" разбиралась в ситуации.

Новые правила контроля за качеством молока не распространятся на личные хозяйства, где его производят "для себя", а не для продажи. Остальное молоко будет проходить госэкспертизу, которую вводят с 1 марта 2022 года. Так что его проверят дважды на одни и те же показатели: сначала ветврачи перед сдачей в переработку, а потом - лаборатории молокозаводов. Фото: Reuters

Когда вступит в силу приказ Минсельхоза России (N 421), исследовать молоко начнут не только на перерабатывающих предприятиях, но еще и каждую партию из-под коровы. На вкус, жирность, кислотность, другие свойства, на антибиотики и пестициды. Это, правда, не касается молока из личных подсобных хозяйств, которое производят "для себя" - не на продажу.

Отбор и подготовку проб к исследованию будут проводить сотрудники Госветслужбы. И заносить результаты в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. В управлении ветеринарии Алтайского края "РГ" заверили: брать анализы из-под каждой коровы не будут. Планируют работать с крупными скупщиками и хозяйствами, проверяя большие партии.

Молоко будут проверять дважды на одни и те же показатели: сначала ветврачи перед сдачей его в переработку, а потом - лаборатории молокозаводов

"Мы будем проводить экспертизу перед сдачей молока в переработку", - подчеркнула замначальника ветуправления Евгения Спицкая. Получается, что молоко будут проверять дважды на одни и те же показатели: сначала ветврачи перед сдачей его в переработку, а потом - лаборатории молочных заводов.

"То, что проверяют предприятия, - это их дело, мы будем осуществлять госконтроль", - подчеркнули в ветуправлении. Но ведь перерабатывающие заводы не по своей инициативе проводят экспертизу - это требование межгосударственного ГОСТа, введенного в 2013 году.

Олег Махнаков руководит молочными кооперативами и напрямую берет сырье у населения. "Чиновники, - недоумевает Олег, - много лет призывали сдавать продукцию на молокозаводы без посредников. Теперь получается, лучше работать через скупщиков?"

Придется, видимо, и через них. Хотя это не лучше. "К нам часто поступают жалобы на мизерные цены, которые скупщики дают за деревенское молоко, - сообщил глава регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк. - Люди говорят, что содержать коров с каждым годом все дороже, а за сданное молоко платят копейки. Им проще продать буренок".

В Алтайском союзе предпринимателей считают, что очередные "молочные" нововведения ускорят процесс монополизации рынка. Крупные аграрные холдинги вытеснят мелкие.

А в Алтайском крае личные подсобные хозяйства сегодня производят почти половину сырого молока. Их уход с рынка может обострить проблему дефицита сырья и спровоцировать очередной скачок цен на молочную продукцию, которая и так дорожает.

Только за последние три месяца в Алтайском крае молочная продукция подорожала на 5-25 процентов, а за год на 12-33 процента. За исключением творога, который немного подешевел.

Чтобы предотвратить дальнейший рост цен и негативные последствия для молочного рынка, депутаты Алтайского Заксобрания решили обратиться в Министерство сельского хозяйства России с просьбой пересмотреть введенные двойные проверки.

А в региональном отделении Общероссийского народного фронта предлагают признать сельхозпродукцию, которую производят личные подсобные хозяйства для продажи и небольшие хозяйства, органической. Это позволит не применять к ней таких жестких требований, как к промышленному производству молока.

"Если речь идет о безопасности продукции для потребителя, то и проверять нужно конечный продукт на полке, а не сырье, - предлагает Олег Махнаков. - Тем более и мы, когда принимаем сырье с частных подворий, тоже проводим тесты, чтобы убедиться, что никто не привез молоко от коровы после отела или лечения. Только тогда в нем можно обнаружить следы антибиотиков. Да и пальмы у нас на подворьях не растут".

Сельчане уверены, что затраты на дополнительные анализы все равно лягут на их плечи. Перекупщики просто снизят им цены, заложив в них ветеринарные издержки.

Как оно будет - скоро увидим. Но уже сейчас, видимо, стоит прислушаться к предложениям и опасениям молочников, региональных законодателей и общественников, чтобы усовершенствовать вводимые меры и не допустить осложнений на молочном рынке.

Ключевой вопрос

Сергей Серов, председатель комитета Алтайского Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии:

- Зачем нужен двойной контроль молока - непонятно. Сегодня на молокозаводах все сырье тщательно проверяют. Ежедневно берут пробы на физико-химические свойства и каждые десять дней проводят экспертизу на антибиотики.

Людмила Маницкая, директор Молочного союза России:

- Госэкспертизу молока вводят, прежде всего, для того, чтобы привести ветеринарные требования в соответствие с современными нормами.

Прежние давно устарели и не выдерживают требований Евразийского экономического союза. Она необходима и для стимулирования экспорта, поскольку новые нормы ветсанэкспертизы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.

Конечно, любые нововведения поначалу вызывают озабоченность и недоверие. Но через некоторое время участники рынка, как правило, адаптируются, появляется опыт работы по новым правилам. Так было при введении цифровой маркировки, системы "Меркурий".

Но сегодня мы видим, что эти меры оправдали наши ожидания - они позволили очистить рынок от фальсификата и контрафакта.

Между тем

Никаких проблем или сложностей в поставках молока после вступления в силу новых ветеринарных правил быть не должно. Зато это позволит гарантировать, что в оборот поступают качественные и безопасные продукты, уверены в Россельхознадзоре.

В ведомстве напоминают, что приказ минсельхоза, предусматривающий ветеринарно-санитарную экспертизу каждой партии молока, подписан еще в июне прошлого года. То есть отрасль давно в курсе грядущих изменений. Более того, эта норма ветправил фактически дублирует те, что уже прописаны в техрегламентах Таможенного союза. По ним каждая партия должна подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе, которую осуществляют ветеринарные службы субъектов РФ, уточнили в Россельхознадзоре. Там также отметили, что в электронные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, которые оформляются в федеральной информационной системе "Меркурий", заносится информация о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе.

"Это способствует прослеживаемости продукции, позволяет гарантировать, что в оборот поступают качественные и безопасные продукты питания", - считают в Россельхознадзоре. Последний раз представители бизнеса поднимали вопрос о возможности упрощения процедуры экспертизы каждой партии молока на съезде Союзмолока в конце января этого года. Тогда глава Россельхознадзора Сергей Данкверт также сказал, что приказ минсельхоза соответствует международной практике и без этого новшества для российских молочников как минимум будет автоматически закрыт экспорт.

"Мы обсуждали, что это вопрос производственного контроля внутри. Вы у себя на производстве должны это делать. Ветврач или аттестованное лицо подписывает ветеринарно-сопроводительные документы. Эти нормы на сегодня соответствуют законодательству, в том числе законодательству других стран. Без этого у нас и экспорта не будет. А как вы там внутри у себя решите с точки зрения производственного контроля - это ваши вопросы и ваши возможности совместно с ветеринарной службой субъекта", - ответил Данкверт на вопрос, нужна ли экспертиза каждой партии молока.

Подготовила Татьяна Карабут