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16.02.2022 13:07
Рубрика: Экономика

Азы предпринимательства включат в образовательные программы ссузов

Текст: Елена Манукиян

В образовательные программы средне-специальных учебных заведений планируют включить обучение предпринимательским компетенциям, чтобы к 2030 году не менее 5% выпускников техникумов и колледжей могли начать собственное дело как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал замруководителя департамента занятости населения Минтруда Денис Шамгунов.

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Он пояснил, что включение азов предпринимательства в образование предусмотрено госпрограммой по содействию занятости молодежи. Она также включает блок мероприятий помощи студентам в профессиональном самоопределении. Уже в этом году на портале "Работа в России" будет запущена биржа навыков, где будущие специалисты смогут оценить свою квалификацию и получить рекомендации о том, какие шаги следует предпринять, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда. Новая система поможет получать информацию о востребованности тех или иных профессий сегодня и в будущем.

Планируем, что к 2024 году этим и другими новыми сервисами портала "Работа в России" будут пользоваться не менее 2 млн молодых людей, говорит Шамгунов.

Также на портале будет запущен онлайн-мониторинг трудоустройства выпускников. Сопоставив данные о выпуске студентов с образовательных организаций и сведения Пенсионного фонда, можно будет увидеть карьерный путь каждого молодого человека, узнать - работает он или не работает. Будут пересмотрены и контрольные цифры приема в вузы и средние-профессиональные учебные учреждения, исходя из того, какой процент их выпускников устраивается работать по профессии.

В результате уже к 2024 году доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций должна вырасти до 85% (сейчас она составляет 57%), а к 2030 увеличится до 92%.

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