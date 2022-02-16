Байден: Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что США остаются привержены дипломатическому решению ситуации вокруг Украины и что, по его мнению, "нужно дать дипломатии все шансы". Об этом он заявил в телеобращении в связи с ситуацией на Украине.

"И у нас, и у них (у России - прим.ред.) есть обеспокоенности в сфере безопасности. - передает ТАСС фрагменты выступления главы Белого дома. - Президент Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами".

Байден заявил, что услышал заявления Москвы о готовности к переговорам по безопасности и оценил их.

"Вчера российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех", - согласился глава Белого дома.

При этом Байден не смог до конца отказаться от привычной риторики последних лет и от безосновательных обвинений в адрес Москвы.

"Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией, - сказал американский президент. - Хотя я ясно дал понять, что, если Россия поставит под удар американцев на Украине, мы ответим решительно".

Говоря об ответе на "российскую угрозу", Байден подчеркнул, что не рассматривает возможность отправки на Украину американских военных или размещения там ракет.

"Ни США, ни НАТО не обладают ракетами на Украине, - заявил он. - У нас также нет планов размещать их там", - сказал он. "Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию".

Вашингтон, по словам главы Белого дома, по-прежнему считает главным рычагом воздействия на Россию механизм санкций, хотя это может ударить и по США, сказавшись на ценах на топливо.

"Я не буду притворяться, что это будет безболезненно, - признал американский президент. - Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин".