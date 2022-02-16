Байден назвал производителей оружия ответственными за эпидемию насилия в США

Президент США Джо Байден считает, что производителям оружия необходимо изменить подходы к бизнесу. Об этом говорится в заявлении хозяина Белого дома, распространенном в связи с досудебным соглашением родных жертв стрельбы в одной из американских школ.

Байден подчеркнул, что производители и продавцы оружия должны изменить свою бизнес-модель, чтобы преодолеть эпидемию вооруженного насилия, в противном же случае понесут финансовую ответственность. Президент США считает, что так начнется необходимая работа по привлечению производителей к ответственности "за создание оружия и его безответственное распространение", пишет РИА Новости.

Ранее компенсации в 73 миллионов долларов от компании-производителя оружия добились семьи пятерых детей и четверых взрослых, погибших при стрельбе в декабре 2012 года в начальной школе в Ньютауне. Тогда мужчина убил 26 человек.

В 2015 году семьи погибших обратились с судебным иском, утверждая, что компания не должна продавать такое опасное оружие. Преступник использовал полуавтоматическое ружье, которое впоследствии было запрещено к продаже в ряде штатов США.