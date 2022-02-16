Билет на фестиваль "Дикая Мята" можно купить по Пушкинской карте

Музыкальный фестиваль "Дикая Мята. Green" первым среди крупнейших open-air фестивалей присоединился к программе "Пушкинская карта". Начиная с 16 февраля все меломаны от 14 до 22 лет могут купить себе билет в музыкальное лето, потратив на это "культурные деньги".

В этом году "Дикая Мята. Green" пройдет 17-19 июня. Гостей ждут три дня музыки, любви и свободы. В программе - более ста артистов, которые будут выступать на пяти сценах, кинопоказы, спортивные состязания и творческие встречи. Среди участников: КИНО, Aurora, The Hatters, "Тараканы!", "кис-кис", The Big Push, Ren, "Нервы", Tequilajazzz, "Несчастный Случай", "Фрукты" и многие-многие другие.

Чтобы поехать на фестиваль по Пушкинской карте, нужно выполнить несколько простых действий: зарегистрироваться на портале "Госуслуги", установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура", получить Пушкинскую карту, виртуальную или пластиковую, и выбрать "Дикую Мяту. GREEN" из афиши в приложении. Также билет можно будет купить на портале "Культура.РФ" или на сайте фестиваля. После оплаты с карты спишутся 4000 рублей.