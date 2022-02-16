Биофизик Ломоносов рассказал об опасности больших доз витамина C

Большие дозы витамина C могут негативно влиять влиять на организм. Об этом рассказал эксперт Национальной технологической инициативы "Хелснет" Андрей Ломоносов, сообщает RT.

По словам ученого, особенно опасны побочные эффекты превышения дозировки витамина для людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

"Среди них нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например, изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию", - рассказал Ломоносов.

Кроме того, отметил ученый, при приеме витамина С вместе с железом возможно избыточное накопление в организме железа.

Что касается пользы витамина при лечении коронавируса, то нет никаких доказательств, что она существует. По словам эксперта, витамин С способен помочь лишь при простудных заболеваниях.