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16.02.2022 21:29
Рубрика: Общество

Более 618 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 369 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 52 тысячи человек.

На сегодняшний день 5243 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 1800 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 26 военных лечатся у гражданских медиков. 85 находятся в обсерваторах. Еще 3 329 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Только один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у одного инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Фото: EPA-EFE/ANTONIO DASIPARU
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 146 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1389 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 312 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, свыше 12,1 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 618 703 человека, сообщили в Минобороны РФ.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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