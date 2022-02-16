Бондарчук сыграет Федора Конюхова в фильме о путешественнике

Российский режиссер Игорь Волошин снимет фильм о путешественнике Федоре Конюхове. Картина будет называться "Повелитель ветра", главная роль отдана Федору Бондарчуку, который также станет одним из продюсеров.

Сюжет фильма будет построен вокруг полета на воздушном шаре. В 2016 году Конюхов совершил кругосветный полет за 11 дней и побил мировой рекорд.

- Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека - безграничны, а человеческого духа - непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера, - цитирует РИА Новости пресс-службу компании Art Pictures Studio.

Режиссер надеется, что пример нашего современника послужит не одному поколению быть творцами своей судьбы.

Федор Бондарчук отметил, что для него большая честь играть такого героя и общаться с ним для подготовки к роли.

Съемки фильма стартуют в апреле этого года.

70-летний Федор Конюхов за свою жизнь совершил пять кругосветок, 17 раз пересек Атлантический океан. Побывал на всех семи вершинах самых знаменитых гор, посетил Южный и Северный полюса. Рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Стал первым человеком, в одиночку преодолевшим Южный океан на лодке с веслами.