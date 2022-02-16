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16.02.2022 20:35
Рубрика: В мире

Британские ученые назвали наиболее уязвимый перед COVID-19 возраст

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заболеваемость коронавирусной инфекцией замедляется в большинстве возрастных групп, исключение составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, а также среди пожилых старше 75 лет. Об этом свидетельствуют данные приложения ZOE Covid Study, которое собирает данные о заболеваемости по всей Великобритании.

Фото: РИА Новости
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Анализ данных о среднем уровне заболеваемости в течение последних двух недель говорит о вероятности повторного заражения в 7%, пишут ученые. В большинстве случаев речь идет о заражении штаммом "омикрон", который на данный момент доминирует на территории Соединенного Королевства. Основными симптомами заражения остаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, чихание и боль в горле, пишет Daily Express.

В январе Всемирная организация здравоохранения назвала основными группами риска при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса невакцинированных людей, пожилых и граждан с сопутствующими хроническими заболеваниями.

В мире Европа Великобритания Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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