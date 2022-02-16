Чем удивит зрителей "Славянский базар в Витебске" в 2022 году

Излюбленную славянскую поговорку про телегу и сани, которые готовят за долго до срока, любят повторять и маститые организаторы международного фестиваля в Витебске. Перечисляя в февральские дни новинки творческих поисков мастеров искусств, директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий напомнил и предстоящем в этом году грандиозном юбилейного турне Тамары Гвердцители, и о молодежной дискотеке open-air.

А торжественной увертюрой к традиционному музыкальному параду дебютирует на сцене Летнего амфитеатра большая "Цирковая феерия". Зрелищная увертюра, по замыслу ее создателей, обещает незабываемое шоу как отечественных, так и зарубежных трупп и будет приурочена к знаковому юбилею популярного театрального жанра. А вот какому конкретно - пока интрига, поясняют репортеры БЕЛТА.

Правда, Лапицкий не скрывает, что многие номера исполнителей будут подготовлены специально для "Славянского базара", так что феерия, уточнил он, станет своеобразной премьерой в премьере.

С другой стороны, творческий дух прошлого, юбилейного фестиваля "Славянский базар" сохранится во многом благодаря знаковым датам как некоторых конкурсов, концертов, так и приглашенных на форум звезд. Звезда вокала Тамара Гвердцители, например, начнет свое турне из Витебске на сольном концерте "Мелодии любви".

Порадует интригующей новинкой и юбилейный детский конкурс исполнителей. С этой целью дирекция фестиваля постарается собрать максимально полный первый состав жюри. Многие из тех, кто двадцать лет назад только начинал свой творческий путь и выставлял баллы юным певцам, сегодня уже сами достигли звездного небосклона.

Значительно масштабнее предстанет перед зрителями и творческая программа под эгидой Союзного государства, которая продлится несколько дней. Такую идею высказал во время встречи с дирекцией фестиваля и молодежью госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, и на 31-м форуме искусств ее воплотят с размахом.

Готовится отпраздновать свое пятнадцатилетие и концертная программа звезд шансона. На излюбленном многими зрителями "Золотом хите" сделают акцент в своем выступлении известные музыкальные группы. Условно эта программа получила название "Дискотека 1980-х - 2000-х".

А вот площадку возле концертного зала "Витебск" "оккупирует" в этом году юные поклонники фестиваля. Здесь будут выступать молодые певцы, пройдет дискотека электронной музыки с участием отечественных и зарубежных диджеев в формате open-air.

Остается добавить, что очередной международный фестиваль искусств пройдет с 13 по 18 июля, его торжественное открытие намечено на 14 июля, а завершающий галла-концерт форума состоится 17 июля.