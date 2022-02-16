Что будет с курсом рубля в ближайшие месяцы

Курс рубля сейчас, похоже, "отвязался" не только от нефти, но и от всех остальных факторов, кроме геополитики. Из-за связанной с ней неопределенности, несмотря на то что традиционно март и апрель - одни из самых сильных для рубля месяцев в году, прогнозирование его курса максимально затруднено. Впрочем, это вовсе не означает, что российская валюта обречена на ослабление.

С макроэкономической точки зрения рубль нацелен на укрепление благодаря многолетним пикам цен на сырьевые товары и высоким рублевым процентным ставкам. В то же время геополитическая напряженность провоцирует отток капитала из российских активов и не позволяет рублю укрепиться, а ужесточение монетарной политики ФРС США и Европейского ЦБ выступают в пользу доллара и евро, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Если смотреть только на экономические факторы, рубль, безусловно, должен укрепляться

По его мнению, до конца зимы цены на нефть и газ останутся на высоких уровнях - Brent вблизи 90 долларов за баррель (сейчас почти 100 долларов) - благодаря отопительному сезону, сохранению геополитических рисков и сделке ОПЕК+. Так как запасы нефти и газа в крупнейших странах находятся на минимальном за несколько лет уровне, то во втором квартале спрос на нефть и газ останется высоким, что будет поддерживать цены, допускает эксперт.

"Нефтяной рынок поддерживает рубль, вслед за нефтью растут и цены на газ, ОПЕК консервативно повышает темпы добычи, и даже текущие темпы не всегда выдерживаются. Энергетический кризис если и отступил, то недалеко, полное открытие экономики таит много чудных сюрпризов на фоне разорванных ковидом производственных цепочек. Также на стороне рубля выступают и рекордные объемы золотовалютных резервов, а также повышающаяся ключевая ставка Банка России", - добавляет директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский. Существенную поддержку рублю оказывает приостановка с 24 января покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила - это сделано на фоне колебаний на фондовом рынке, которые привели к существенному снижению курса рубля. Покупка валюты по бюджетному правилу (около 0,5 млрд долларов в день) привела бы к заметному снижению курса российской валюты).

Валютный рынок остается чувствительным к геополитическим новостям, что может провоцировать резкие колебания курса рубля в обе стороны, говорит Васильев. "В базовом сценарии ожидаем, что переговоры будут длительными, и это может способствовать сохранению геополитической премии в ценах российских активов. Считаем, что дипломатическое урегулирование конфликта путем длительных переговоров остается основным сценарием", - отмечает аналитик.

При этом Россия накопила золотовалютные резервы в объеме 635 млрд долларов, которые превышают внешний долг страны. Кроме того, положительный текущий счет платежного баланса России, профицит бюджета и минимальный среди всех крупных экономик уровень госдолга делает Россию более защищенной перед ужесточением монетарной политики ФРС и ЕЦБ, подчеркивает Васильев.

По его прогнозу, рубль проведет эту весну в диапазоне 74-79 к доллару и 84-89 к евро. При снижении геополитической эскалации можно спрогнозировать возврат рубля в коридор 72-75 рублей к весне, считает Сосновский.