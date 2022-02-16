Что ждет российскую индустрию детских товаров

Минпромторг начал обсуждать с рынком обязательную маркировку детских товаров. О том, какие это могут быть товары, зачем нужна "детская карта" и нужно ли производить игрушки из вторсырья, рассказала "Российской газете" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Для игрушек, учебников и других детских товаров могут ввести утилизационный сбор. Фото: REUTERS

Каких изменений в законодательстве следует ожидать в этом году в сфере индустрии детских товаров?

Антонина Цицулина: Основная дискуссия идет вокруг двух изменений. Первое касается маркировки детских товаров. На днях минпромторг предложил перечень (он пока непубличный) таких товаров, в который вошли игрушки, игры, детская мебель и др. Основной вопрос: какая следующая группа будет маркироваться.

Второе изменение связано с введением утилизационного сбора. Есть инициатива минприроды о включении детских товаров (игрушек, детской ученической мебели, издательской продукции, учебников и т.д.) в перечень, товары из которого производители должны вводить во вторичный оборот. Это большой поворот в развитии промышленности в целом и детской индустрии в частности. Кто-то боится этого, считает, что не готов.

Какие трудности возникают в связи с этим?

Антонина Цицулина: Это перестройка всего технологического процесса. Любое малейшее изменение - это всегда большие инвестиции, трудозатраты для ряда отраслей (а в индустрию детских товаров входит около 15 отраслей промышленности). У нас есть национальное законодательство и наднациональное. Так вот, техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при производстве игр и игрушек прямо запрещает использовать вторичное сырье.

При этом нацпроект "Экология", а также проект изменений в ряд федеральных законов прямо транслируют, что производители должны брать на себя обязательства по введению своей продукции во вторичную переработку. Давайте мы сначала разрешим использование вторичного сырья в игрушках, с точки зрения законодательного цикла это возможно к 2025 году. Тогда уже начнем выстраивать экономику замкнутого цикла для тех сегментов, где сегодня вторичное сырье запрещено для переработки.

В 2023 году начнется разработка стандарта об экопроизводстве, но какие меры будут приняты в этом году?

Антонина Цицулина: Пока ведется исследовательская работа, мы изучаем опыт наших зарубежных коллег. Есть класс игрушек, которые уже производятся из вторсырья. Это игрушки, в состав которых входит пищевой пластик. Однако в России и странах Таможенного союза запрещено применять вторичное сырье при производстве игрушек. Такого запрета нет больше нигде в мире. Мы считаем, что пора снять это ограничение, тем более что речь не идет о введении пониженных требований к безопасности. Игрушки из вторсырья, как и первичные, должны соответствовать одинаковым требованиям безопасности.

Сегодня продукция из переработанного сырья немного дороже, потому что сама переработка находится в зачаточном состоянии. Когда будет выстроена цепочка сборки товаров для переработки, обычные игрушки и игрушки из вторсырья сравняются в стоимости. Мы видим в ряде отраслей, например в одежде, что потребители предпочитают продукцию, которая дороже, если видят, что компания соблюдает принципы устойчивого развития.

Следует ли производителям ожидать появления налоговых льгот на производство детских товаров?

Антонина Цицулина: Сейчас у нас есть единственная льгота, которая распространяется абсолютно на все предприятия, которые работают в индустрии детских товаров (и на производителей, и на организации торговли): это льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС). Но вот товарные категории, которые входят в перечень товаров для детей, облагаемых НДС в 10%, ограничены и не включают все детские товары.

У нас есть сегменты, где льготы распространяются практически на всю товарную группу, ну, например, на детскую одежду. Но есть товарные категории, где льгот вообще нет. Предлагается расширить перечень на счет "выпавших" товарных групп и подкатегорий - товаров, составляющих наибольшую статью в затратах на обеспечение ребенка. К ним относятся товары для малышей, средства гигиены и безопасности, канцелярия. Налоговые льготы должны распространяться на все базовые товарные категории, которые входят в детскую корзину товаров первой необходимости.

НДС - это все-таки потребительский налог, который серьезно влияет на развитие отрасли. Государство активно работает с этим налогом. Например, сейчас правительством расширен данный перечень на ряд премиальных лососевых рыб. Но чем товары для новорожденных хуже, чем форель? У нас ее ест 99% семей с детьми? Правильно, что продукты питания, особенно те продукты, которыми богата наша страна, имеют право на льготный НДС. Но подходы к предоставлению льгот, на мой взгляд, должны быть одинаковые для всех.

"Детская карта" может быть введена с 2024 года. Вопрос об объеме средств еще не обсуждался. АИДТ предлагает брать за основу 10 тысяч рублей

В минпромторге обсуждается вопрос о введении "детской карты", на которую будут зачислять средства для покупки товаров, необходимых ребенку. Можете рассказать подробнее об этом проекте? Когда такая карта появится?

Антонина Цицулина: Сейчас очень серьезно перестраивается государственная политика поддержки семей с детьми. Мы считаем, что имущественные меры поддержки очень важны и имеют несколько дополнительных эффектов. Инструмент с картами (электронным сертификатом) работает эффективно, потому что семьи сами определяют, на что им направить денежные средства. В случае с "детской картой" социальный рубль становится промышленным рублем, как в случае с культурным рублем "Пушкинской карты", когда это стимулирует развитие всей инфраструктуры - музеи, кинотеатры, деятелей культуры, производителей контента. Так мы сможем значительно стимулировать развитие национального производства, национальной промышленности. Родители своим рублем проголосуют за то, что им действительно надо. Карта помогает видеть, на что потрачен каждый рубль. Это не когда кто-то, как в подарке новорожденным, определяет, какие предметы должны быть. Родители сами знают, из чего ребенок сегодня вырос, что он хочет читать, что он хочет смотреть, во что играть.

Конечно, надо определить, для кого важнее всего поддержка: для молодых ли семей, для всех новорожденных или для школьников. Если в этом году начнется дискуссия и будет принято положительное решение, то скорее всего проработка займет не менее года. На мой оптимистичный взгляд, "детская карта" может быть введена с 2024 года. Вопрос об объеме средств для "детской карты" еще не обсуждался. Мы предлагаем брать за основу сумму в 10 тысяч рублей, равную школьным выплатам в 2021 году и доказавшим свою востребованность.

Появится ли в России национальная игрушка и что для этого делается?

Антонина Цицулина: Сегодня национальной куклы у нас нет, и создавать ее без захватывающей истории и талантливого анимационного фильма - бесполезно. Только синергия индустрии анимационного кино, индустрии детских товаров может создать тех национальных героев, которых будут любить наши дети.

Нам есть чем гордиться и сейчас. Например, у нас есть игровые пособия, играя в которые дети учатся изобретать. У нас есть образовательные игры, которые признаются специалистами науки и образования за рубежом. Например, большое количество детей в Великобритании используют для обучения химии наш набор, который придумали коллеги из Санкт-Петербурга. Они соединили традиционную игру "Юный химик" с дополненной реальностью и проведением опытов в цифровой лаборатории. И всё, что опасно делать дома на кухонном столе, вполне можно делать в цифре. К сожалению, в наших школах таких наборов пока не так много.

Мы видим уже, что, приходя в магазин, родители отдают предпочтение тем игрушкам, которые сделаны в России. Уже на продукции, не сделанной в России, начинают писать: "сделано в России".