Депутат Госдумы Ананских назвал преимущества запуска "Северного потока-2" для Европы

Запуск "Северного потока-2" сказался бы на стоимости коммунальных услуг для европейских потребителей. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что реализация проекта позволит стабилизировать ситуацию на континентальном газовом рынке.

"Я вообще не понимаю, для чего и почему затягивается так сертификация этого газопровода", - приводит слова депутата RT.

Он отметил, что запуск газопровода мог спасти "Европу от высоких газовых цен ещё в том году", а это, в свою очередь, позитивно повлияло бы "на стоимости коммунальных услуг". Пока же жители Европы страдают, поэтому затягивание проекта можно расценить как "политическую и экономическую глупость", констатировал Ананьев.