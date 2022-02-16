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16.02.2022 16:00

Дмитрий Мезенцев принял участие в заседании Объединенной коллегии министерств юстиции

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 15 февраля 2022 года принял участие в 17-м заседании Объединенной коллегии Министерств юстиции Беларуси и России. Об этом сообщает официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
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Заседание прошло в формате видео-конференц-связи. На коллегии рассматривались вопросы деятельности нотариата, практики реализации Конвенции о правовой помощи, применения новых механизмов совершенствования нормотворческой деятельности. Отдельным блоком обсуждены вопросы участия министерств юстиции России и Беларуси в реализации положений Договора о создании Союзного государства.

По оценке Государственного секретаря, сближение законодательства Беларуси и России, формирование правовой базы Союзного государства являются важнейшими приоритетными задачами. Дмитрий Мезенцев также особо отметил значимость такого направления, как правовое регулирование вопросов собственности Союзного государства, особенно с учетом расширения перечня союзных программ.

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