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16.02.2022 12:47
Рубрика: В мире

Экс-глава МИ-6: На Западе преувеличили риски "вторжения" России на Украину

Текст: Юрий Когалов
Вероятность вторжения России на Украину никогда не была настолько высокой, как это пытались представить на Западе. Такое мнение выразил в эфире BBC Radio 4 бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Джон Соэрс.
Фото: Mario Tama/ Getty Images Фото: Mario Tama/ Getty Images
Фото: Mario Tama/ Getty Images

"Я думаю, что риск полноценного вторжения никогда не был столь высок, как это изображалось некоторыми западными правительствами", - отметил Соэрс. По его словам, в настоящее время эта вероятность стала еще ниже.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По мнению бывшего главы МИ-6, президент России Владимир Путин никогда не думал о вторжении на Украину, поскольку этот шаг был бы очень рискованным. Соэрс также обратил внимание, что Россия в последнее время добилась определенных успехов, подняв перед Западом тему безопасности.

Напомним, в последние несколько недель западные СМИ нагнетали обстановку в мире, сообщая о якобы готовящемся нападении России на Украину. Несколько британских СМИ даже опубликовали конкретную дату и время вторжения - 3 часа ночи 16 февраля. Когда "прогнозы" не оправдались, The Sun просто отредактировала свою статью.

Комментируя очередной промах западной пропаганды официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала "средства массовой дезинформации США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д." огласить график "вторжений" России на предстоящий год. "Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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