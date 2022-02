Экс-глава МИ-6: На Западе преувеличили риски "вторжения" России на Украину

Вероятность вторжения России на Украину никогда не была настолько высокой, как это пытались представить на Западе. Такое мнение выразил в эфире BBC Radio 4 бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Джон Соэрс.

"Я думаю, что риск полноценного вторжения никогда не был столь высок, как это изображалось некоторыми западными правительствами", - отметил Соэрс. По его словам, в настоящее время эта вероятность стала еще ниже.

По мнению бывшего главы МИ-6, президент России Владимир Путин никогда не думал о вторжении на Украину, поскольку этот шаг был бы очень рискованным. Соэрс также обратил внимание, что Россия в последнее время добилась определенных успехов, подняв перед Западом тему безопасности.

Напомним, в последние несколько недель западные СМИ нагнетали обстановку в мире, сообщая о якобы готовящемся нападении России на Украину. Несколько британских СМИ даже опубликовали конкретную дату и время вторжения - 3 часа ночи 16 февраля. Когда "прогнозы" не оправдались, The Sun просто отредактировала свою статью.

Комментируя очередной промах западной пропаганды официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала "средства массовой дезинформации США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д." огласить график "вторжений" России на предстоящий год. "Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Захарова в своем Telegram-канале.