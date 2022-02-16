Европарламент утвердил предоставление Украине кредита в 1,2 млрд евро

Украина получит от Евросоюза новый пакет макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму 1,2 млрд евро. Соответствующее решение приняли депутаты Европарламента.

Как сообщает ТАСС, в окончательном голосовании по этому вопросу приняли участие 694 законодателя. Из них 598 высказались за предоставление помощи Киеву.

решению Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму 1,2 млрд евро. Итоги были подведены в среду вечером на сессии законодательного органа в Страсбурге. Проект поддержали 598 из 694 участников голосования.

"Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 млрд евро, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине", - цитирует агентство принятый парламентариями документ. Уточняется, что речь идет о займах под небольшой процент. Средства переведут Украине двумя траншами по 600 млн евро в течение следующего года.