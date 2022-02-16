Европейский суд отклонил иски Венгрии и Польши по многомиллиардным дотациям ЕС

Иски, которые подали представители Венгрии и Польши в отношении механизма выделения финансовых дотаций из бюджета ЕС, были отклонены Европейским судом юстиции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает бюджет ЕС соблюдением верховенства права странами-членами", - говорится в постановлении.

Агентство напомнило, что в начале прошлого года Варшава обратилась в суд, поскольку, по ее мнению, механизм выделения финансовых дотаций из европейского бюджета не соответствует базовым договорам Евросоюза. Будапешт принял решение поддержать поляков и подал свою жалобу.