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16.02.2022 22:30
Рубрика: В мире

Французские музеи вернут евреям произведения искусства, похищенные в годы войны

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Французский сенат утвердил законопроект, в соответствии с которым произведения искусства, которые похитили у еврейских семей в годы Второй мировой войны и которые ныне находятся в коллекциях местных музеев, будут возвращены наследникам. В документе, ранее одобренном в нижней палате парламента, речь идет о 15 работах.

В частности, о картинах Густава Климта "Розы в тени деревьев" (1905 год), Мориса Утрилло "Переулок в Саннуа" (1936-1937 годы), Марка Шагала "Отец" (1911-1912 годы), а также 12 акварелей французских художников XIX века. Эти предметы искусства были ранее куплены французскими музеями на вполне законных основаниях. К примеру, полотно Густава Климта приобрели для музея Орсе в 1980 году в одной из художественных галерей Цюриха.

На момент покупки каких-либо сомнений в происхождении картины не возникло. Однако они появились гораздо позже, когда установили первоначальную владелицу полотна - венгерку еврейской национальности Элеонору Стиасни, погибшую в начале 40-х годов прошлого столетия в нацистском концлагере. Понадобилось немало времени, чтобы ее наследники смогли собрать необходимые документы. Сделать это было крайне сложно - ведь многие архивы уничтожили фашисты.

Во Франции компенсациями за похищенные во время Второй мировой войны произведения искусства занимается специальная комиссия. Она подтверждает подлинность документов.

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