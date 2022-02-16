Гидрометцентр: Россиянам не стоит рассчитывать на слишком теплый март

Рассчитывать на аномальное тепло в марте россиянам не стоит. В большинстве регионов температура в первый месяц весны будет соответствовать климатическим нормам, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, немного теплее нормы погода ожидается в Центральном Черноземье и на юге Поволжья, в регионах Нижней Волги, на части Северо-Западного федерального округа - в Ленинградской, Псковской областях, а также в Мурманской области и в Карелии. По ночам там обычно минус 2-7, днем от минус 2 до плюс 3 градусов. Но в нынешнем марте, возможно, будет теплее.

В Москве и центральных регионах март будет соответствовать климатической норме. А это значит, что возможны морозные ночи с температурой минус 5-10 градусов. А днем в среднем не выше плюс 2-3 градусов. Ведь традиционно март в средней полосе страны больше напоминает зимний месяц. Лишь в самом конце марта температура начинает переходить в сторону положительных значений. Это означает, что и ночи становятся теплыми - без заморозков.

Март - самый сухой месяц года. Осадков в центральных областях выпадает мало - в среднем 34 мм.

На востоке страны - на Урале, в Сибири, Якутии, на юге Дальнего Востока - тоже может быть немного теплее обычного. А вот в северных районах Сибири зима вряд ли быстро уступит дорогу весне. На Ямале, Таймыре, на севере Камчатки, в Магаданской области будет холоднее нормы. Так, на Таймыре в марте еще трещат почти 40-градусные морозы. А в Якутии при похолоданиях температура может опускаться и до минус 45 градусов.

Например, в Приморском крае в марте преобладающая температура схожа с московской: ночью минус 3-8, днем коло нуля - плюс 2 градусов.

Меньше нормы может выпасть осадков на юге Сибири, в Иркутской области, Бурятии, на севере Хабаровского края. Много осадков прогнозируется на Урале, в Центральной Сибири, на юге Хабаровского края, в Приморье, на Сахалине.