Глава МИД Германии Анналена Бербок пересядет на самолеты регулярных авиалиний

Как известно, члены немецкого кабмина летают самолетами Airbus воздушного флота бундесвера. Однако на этой неделе Бербок впервые отправилась из Берлина в Мадрид обычным рейсом авиаперевозчика Iberia. Tagesspiegel сообщает, что глава МИД сидела в бизнес-классе. На борт она поднялась последней: в семь утра пассажиры с удивлением наблюдали, как по взлетному полю к ним подъезжает кортеж. Такой же кортеж забрал госпожу Бербок и 20 членов делегации из аэропорта Мадрида.
"Тогда бы уж из принципа поехала на метро", - пошутило издание. В МИД ФРГ признают: в случае логистически сложных маршрутов госпоже Бербок все же придется летать вип-бортом. К тому же он используется как штаб, где министр может обсудить государственные дела или провести конфиденциальные переговоры по телефонной связи.
В 2018 году избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от суперлюксового Boeing 787 Dreamliner, заказанного у американцев за двести с лишним миллионов долларов. Однажды он три часа просидел в салоне вместе с другими пассажирами, застрявшими в аэропорту Уатулько из-за непогоды. А Далю Грибаускайте в бытность президентом Литвы нередко видели в "экономе". В апреле 2013-го она вылетела в Лондон на похороны Маргарет Тэтчер лоукостером Wizz Air, выложив фото в соцсетях.