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16.02.2022 21:50
Рубрика: В мире

Глава МИД Германии Анналена Бербок пересядет на самолеты регулярных авиалиний

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Глава МИД Германии Анналена Бербок по возможности откажется от правительственного борта и пересядет на самолеты регулярных авиалиний. Так, министр из партии "Зеленые" хочет сократить выбросы CO2 во время зарубежных поездок, передает Spiegel online.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила как можно реже летать правительственным бортом бундесвера. Фото: Getty Images Глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила как можно реже летать правительственным бортом бундесвера. Фото: Getty Images
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила как можно реже летать правительственным бортом бундесвера. Фото: Getty Images

Как известно, члены немецкого кабмина летают самолетами Airbus воздушного флота бундесвера. Однако на этой неделе Бербок впервые отправилась из Берлина в Мадрид обычным рейсом авиаперевозчика Iberia. Tagesspiegel сообщает, что глава МИД сидела в бизнес-классе. На борт она поднялась последней: в семь утра пассажиры с удивлением наблюдали, как по взлетному полю к ним подъезжает кортеж. Такой же кортеж забрал госпожу Бербок и 20 членов делегации из аэропорта Мадрида.

"Тогда бы уж из принципа поехала на метро", - пошутило издание. В МИД ФРГ признают: в случае логистически сложных маршрутов госпоже Бербок все же придется летать вип-бортом. К тому же он используется как штаб, где министр может обсудить государственные дела или провести конфиденциальные переговоры по телефонной связи.

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