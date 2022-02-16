Глава МИД Германии Анналена Бербок пересядет на самолеты регулярных авиалиний

Глава МИД Германии Анналена Бербок по возможности откажется от правительственного борта и пересядет на самолеты регулярных авиалиний. Так, министр из партии "Зеленые" хочет сократить выбросы CO2 во время зарубежных поездок, передает Spiegel online.

Как известно, члены немецкого кабмина летают самолетами Airbus воздушного флота бундесвера. Однако на этой неделе Бербок впервые отправилась из Берлина в Мадрид обычным рейсом авиаперевозчика Iberia. Tagesspiegel сообщает, что глава МИД сидела в бизнес-классе. На борт она поднялась последней: в семь утра пассажиры с удивлением наблюдали, как по взлетному полю к ним подъезжает кортеж. Такой же кортеж забрал госпожу Бербок и 20 членов делегации из аэропорта Мадрида.

"Тогда бы уж из принципа поехала на метро", - пошутило издание. В МИД ФРГ признают: в случае логистически сложных маршрутов госпоже Бербок все же придется летать вип-бортом. К тому же он используется как штаб, где министр может обсудить государственные дела или провести конфиденциальные переговоры по телефонной связи.

В 2018 году избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался от суперлюксового Boeing 787 Dreamliner, заказанного у американцев за двести с лишним миллионов долларов. Однажды он три часа просидел в салоне вместе с другими пассажирами, застрявшими в аэропорту Уатулько из-за непогоды. А Далю Грибаускайте в бытность президентом Литвы нередко видели в "экономе". В апреле 2013-го она вылетела в Лондон на похороны Маргарет Тэтчер лоукостером Wizz Air, выложив фото в соцсетях.