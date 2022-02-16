Госдума одобрила повышение пенсий для военных

Госдума приняла правительственный закон об индексации военной пенсии. На пленарном заседании проект прошел сразу все три чтения для оперативного решения вопроса.

Документ будет иметь обратную силу. С 1 января 2022 года размер пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц будет проиндексирован на 8,6%.

"В результате индексации средняя пенсия по выслуге лет в 2022 году составит 33 тыс. 300 рублей в месяц. Цифры приведены на примере военных пенсионеров Минобороны", - уточнил депутатам замглавы Минфина Леонид Горнин.

Изначально предполагалось, что в нынешнем году пенсии военных будут повышены с 1 октября на 4%. Однако это оказалось вдвое ниже фактической инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. В связи с этим президент РФ Владимир Путин дал поручение внести коррективы.

Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии около 2,6 млн человек, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме непосредственно военных пенсионеров, это касается тех, кто служил в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах.

По словам председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, власти РФ и дальше будут идти по пути повышения пенсий военным пенсионерам, ветеранам боевых действий и всем остальным категориям военнослужащих.

Член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев призвал не верить фейкам в интернете. "Для любого пенсионера повышение на 8,6% будет с 1 января 2022 года, независимо от того, как это пенсия будет начисляться", - уточнил он.