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16.02.2022 17:38
Рубрика: Власть

Госдума одобрила проект об ужесточении наказания за пытки

Текст: Татьяна Замахина
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за применение пыток.

Документ расширяет понятие "пытки" и ужесточает наказание за них. Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также сенатор Владимир Полетаев.

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Понятие "пытка" будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью. Именно оно было основной целью применения пыток в последних громких случаях, объяснили авторы.

Дополненное определение будет соответствовать Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

За пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания, законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Такие преступления переходят в разряд особо тяжких. Это увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

К ответственности за такие деяния, кроме того, смогут привлекать сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

"Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей", - подчеркнул глава думского комитета Павел Крашенинников.

Он уверен, что надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов. По оценке депутата, они имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина в ходе заседания отметила, что в последнее время было сразу несколько случаев жестокого обращения с осужденными. "Выбивание признательных показаний сегодня стало нормой. Решение данной проблемы требует комплекса мер по противодействию применения пыток в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - пояснила она.

В Госдуме намерены доработать законопроект ко второму чтению.

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