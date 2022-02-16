Госдума приняла закон об изъятии денег у коррупционеров

Госдума приняла закон о взыскании денег чиновников с банковских счетов, если сумма поступлений выше дохода за три года, а законность получения денег не доказана.

"Законопроект касается чиновников, депутатов и всех лиц, обязанных сдавать декларации", - отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("СРЗП).

Инициатива была подготовлена в правительстве. Чиновник сможет сохранить средства, если докажет, что заработал их честным путем. Для этого нужно будет представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения денег. Уточняется, что проверка начнется, если речь идет о суммах свыше 10 тысяч рублей.

Банки и иные кредитные организации будут выдавать справки по операциям, счетам и вкладам таких граждан по запросу генпрокурора, его заместителей, а также региональных и военных прокуроров. Кроме того, запросы будут отправляться платежным агентам, в налоговые органы и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.

Проверить также могут счета супруги чиновника, его несовершеннолетних детей.

Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров, однако это касается только земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году предъявлены иски такого рода на сумму 74 миллиарда рублей.