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16.02.2022 18:41
Рубрика: Власть

Хуснуллин предложил ужесточить контроль привлечения рабочих-мигрантов

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)
Власти РФ намерены определиться с путями решения многогранной проблемы о привлечении рабочих-мигрантов в условиях дефицита в России трудовых ресурсов. Это стало одной из тем "правительственного часа" в Госдуме с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Если и привлекать мигрантов, то "цивилизованно, под жестким контролем", заявил вице-премьер. Фото: РИА Новости Если и привлекать мигрантов, то "цивилизованно, под жестким контролем", заявил вице-премьер. Фото: РИА Новости
Если и привлекать мигрантов, то "цивилизованно, под жестким контролем", заявил вице-премьер. Фото: РИА Новости

На пленарном заседании в числе прочего обсуждалась тема привлечения рабочей силы из-за рубежа на российские стройки. "Давайте смотреть правде в глаза, мигрант работает на 50 процентов больше россиянина и получает на 30 процентов меньше", - заявил о проблеме вице-премьер. Он призвал Госдуму определиться по вопросу о зарубежных трудовых ресурсах. По его словам, можно принять решение и вообще "работать без мигрантов". Но в таком случае придется решать, как справиться без них. "Тогда давайте среднюю зарплату доведем до средней по стране у строителей, будем повышать производительность труда, а это системные вложения. Как примем решения, так и будет", - подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, чтобы "работать без мигрантов", необходимы также и возврат соотечественников из-за рубежа, и переобучение, и повышение производительности труда. В целом надо в перспективе нескольких лет определиться с трудовыми ресурсами, считает он. Все это системные решения, которые необходимо принимать. Если и привлекать мигрантов, то "цивилизованно, под жестким контролем", заявил вице-премьер. Он привел в пример Дубай, где законодательство жестко регулирует ряд вопросов пребывания таких рабочих. "Давайте тоже примем жесткое законодательство, как нам себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией, - предложил он депутатам. - Эта тема требует большой проработки, и она очень многогранна".

Мигрант работает на 50 процентов больше россиянина и получает на 30 процентов меньше

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам дискуссии на эту тему поручил профильным комитетам Госдумы заняться решением проблемы трудовых мигрантов. Курировать эту работу будет первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Вице-премьер также сообщил депутатам о ряде решений, уже принятых и необходимых:

- В правительстве детально разобрались с проблемой обеспечения жильем детей-сирот, которую не раз поднимали депутаты. Предложения уже подготовлены и скоро будут представлены. В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин призвал начать решать вопрос с формирования прозрачной очереди на такое жилье.

Фото: Александр Корольков
Уже три российских региона ввели запрет на работу мигрантов

- В России создадут единый реестр очередников на жилье. Движение квартирной очереди также поможет ускорить закон о комплексном развитии территорий.

- Кабмин внесет ряд законодательных инициатив, которые скорректируют программу расселения аварийного жилья. Цель - вывести ее на постоянную самоокупаемость вместо разовых решений.

- Хуснуллин считает необходимым отменить действующие ограничения на импорт стройматериалов в страну из-за их существенного подорожания на внутреннем рынке.

- Сейчас возникает много спорных моментов с апартаментами, и надо дать возможность людям прописываться в этом виде жилья, обратился к депутатам вице-премьер.

Депутаты тоже заявили о необходимости решать ряд проблем в сферах, которыми занимается вице-премьер. Так, в ЛДПР указали на острую проблему с парковками в новых жилых комплексах. Инфраструктура "не поспевает за этим", считает первый заместитель руководителя фракции Василий Власов. Жильцы некоторых ЖК вынуждены парковаться в поле, рассказал парламентарий. В свою очередь, Марат Хуснуллин заявил, что за последнее время было принято довольно много законов и нормативных актов, и некоторые регионы их просто не успеют изучить. В этой связи он призвал депутатов при работе в своих округах рассказывать о нововведениях.

Минстрой предлагает изменить порядок обеспечения жильем ветеранов
Власть Работа власти Общество Соцсфера Миграция Законодательная власть Госдума Правительство Вице-премьеры

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