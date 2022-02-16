Японскую принцессу Йоко выписали из больницы после курса лечения от пневмонии, которая была вызвана коронавирусной инфекцией, передает телерадиокомпания NHK.

Напомним, что 8 февраля анализ Йоко на COVID-19 дал положительный результат. В тот день представительница императорской семьи почувствовала боль в горле, при этом температура ее тела оставалась в пределах нормы.

Местные врачи осмотрели 38-летнюю принцессу, после чего приняли решение поместить ее в лечебное учреждение на территории императорского дворца. Спустя сутки Йоко с подтвержденной пневмонией перевезли в больницу при Токийском университете, где она проходила терапию до 16 февраля.

В настоящее время японская принцесса вернулась домой. Она чувствует себя нормально. Пути заражения Йоко коронавирусом остаются неизвестными.