Иерусалим, Варанаси и Рим вошли в десятку городов с самой богатой историей

Иерусалим, Варанаси и Рим возглавили десятку исторических городов мира с самым большим числом мировых достопримечательностей. Об этом свидетельствуют данные опроса туристического портала The Travel.

По итогам опроса, первое место занял Иерусалим - город трех мировых религий, который упоминается в Торе, Библии и Коране. Там насчитывается более 200 уникальных исторических памятников. Вторым по мировой популярности среди исторических городов идет Варанаси (Индия) - священный город для буддистов и индуистов и один из старейших в мире. По легенде, он был основан около пяти тысяч лет назад, веками был и остается научным, образовательным и торговым центром.

Третий в списке популярности - Рим. В Вечный город туристы едут увидеть всемирно известные достопримечательности - Колизей, Палатинский холм, Форум, прогулять по аллеям виллы Боргезе и проехать по Аппиевой дороге.

Далее пятерку наиболее исторических городов мира составили: город-государство Ватикан и столица Германии Берлин. В Ватикане центр исторического притяжения - собор Святого Петра, один из главных католических храмов мира. Берлин привлекает историей ХХ века - это город-дом великих ученых и мыслителей мира, город, связанный с ключевыми событиями истории XX века.

В десятку самых важных городов с историческими достопримечательностями, по версии портала The Travel, вошли Афины, Гавана, Каир, Куско и Бостон.