Иммунолог Крючков предупредил об опасности энцефалита при COVID-19

У пациентов с COVID-19 может воспалиться мозговое вещество. Медики наблюдают энцефалит при этой инфекции достаточно редко, однако такое осложнение приносит большие проблемы со здоровьем.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о существующей вероятности энцефалита при коронавирусной инфекции порталу Ura.ru. Он подчеркнул, что врачи еще не пришли к единому мнению, что именно становится триггером энцефалита. Его может спровоцировать вирус, но не исключена и иммунная природа.

Энцефалит - это целая группа заболеваний, причину которых медикам удается выяснить не всегда. Вирусы, микробы, токсины - вот далеко не полный перечень триггеров, способных дать толчок к воспалению мозга.