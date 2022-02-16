Инфляция в США и Британии бьет многолетние рекорды

Текущие уровни инфляции в США и Великобритании обновляют многолетние максимумы. Как сообщает CNN, в Америке рост потребительских цен за последние 12 месяцев составил 7,5 процента и стал самым высоким с 1982 года.

Основным драйвером инфляционных процессов в США, по утверждениям местных экономистов, является резкое повышение цен на нефть. Их дальнейшее удорожание с нынешних уровней еще на 20 процентов приведет к очередному витку ускорения инфляции и пробитию 10 процентного уровня. Такого "шокирующего" показателя в Соединенных Штатах не видели более 40 лет - последний раз подобное было зафиксировано в октябре 1981 года.

Одновременно, Управление национальной статистики (ONS) Великобритании 16 февраля сообщило о рекордной за последние 30 лет инфляции в Соединенном Королевстве. Согласно обнародованным данным ONS, рост цен за истекший год достиг 5,5 процента и стал самым большим с марта 1992 года (тогда этот показатель составил 7,1 процента).

Газета The Guardian уточняет: как и в случае с США первопричиной разгона инфляции стало подорожание в сферах энергетики (цены газ повысились на 28,3 процента, а на электроэнергию - на 19,2 процента) и транспорта. Ожидается, что этой весной процесс повышения цен на Альбионе продолжится. Как предупредил британский Центральный банк, пик инфляции может прийтись на ближайший апрель и составить 7,25 процента.