Ипотечники начали активно оформлять брачные контракты

В Федеральной нотариальной палате сообщили: продолжают набирать популярность брачные контракты. В прошлом году граждане заключили 148,3 тысячи брачных договоров, что составляет 16 процентов от общего числа зарегистрированных за тот период браков.

Каждый год ставит новые рекорды по брачным контрактам. За последние пять лет ежегодное количество брачных контрактов выросло на 67 процентов.

Одна из распространенных причин заключить брачный договор - ипотека. Например, когда один из супругов не может быть созаемщиком из-за плохой кредитной истории, отсутствия "белых" доходов или по иным причинам. В брачном договоре можно указать, что все обязательства и риски ложатся на одного партнера. Или, наоборот, разделить ответственность и жилплощадь между обоими супругами, если кредит был оформлен одним из них еще до похода в ЗАГС.

С недавних пор появилась возможность заключать брачные контракты в дистанционном режиме. И такие случаи на практике есть

Иногда брачный договор является обязательным условием банка-кредитора, а ситуации, при которых он заключается, могут быть не совсем стандартными. Так, в практике нотариусов бывают случаи, когда брачный договор нужен паре, где один из супругов отбывает наказание в исправительном учреждении.

"С недавнего времени у пар появилась возможность оформить брачный договор, даже если стороны находятся в разных точках страны, - в дистанционном формате, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Пример из практики: семья решила взять ипотеку, банк заявку одобрил, но запросил брачный договор. Квартиру покупали в Московском регионе, жена проживала там же, а вот муж работал в Сочи. Супруги пришли в удобные для себя нотариальные конторы - каждый в своем городе. Нотариусы проверили все необходимые процедуры, установили видеосвязь - и сделали все дистанционно".

Еще одна тенденция: в пандемию стало больше брачных договоров между парами, в которых один из супругов занимается бизнесом. Супруги договариваются, например, что доля в ООО, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира - жене.

"Это делается для того, чтобы в случае банкротства или долгов компании вывести "из-под удара" жилье семьи, - поясняют эксперты. - Однако важно учитывать, что подобная тактика не сработает, если компания успела насобирать долгов или уже "банкротится", так как кредиторы могут оспорить брачный договор".

Порой само обсуждение брачного договора становится хорошей проверкой отношений на прочность. А параллельно помогает парам договориться и убедиться, что их любовь все-таки сильнее материальных трудностей. Так, например, в нотариальную контору обратились молодые люди, планировавшие свадьбу. У них изначально были очень разные финансовые возможности. А беспокоящиеся за детей родители только добавляли масла в огонь. Страсти (в плохом смысле) так сильно накалились, что будущий брак буквально повис на волоске.

Нотариус, конечно, не семейный психолог, но в ходе консультаций объясняет гражданам многие сложные моменты. В итоге герои нашей истории смогли договориться по всем имущественным вопросам и смело поставили штампы в паспорте.