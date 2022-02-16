Какие профессии может унести с собой пандемия

Реальные зарплаты россиян в 2022 году будут расти опережающими по отношению к ВВП темпами. По итогам года они могут увеличиться на 4,5%, спрогнозировали эксперты Финансового университета при правительстве РФ. Однако с окончанием пандемии рынок труда может заметно измениться.

В Москве, например, в прошлом году зарплаты выросли почти на 10%. А в некоторых отраслях и того больше. Так, в строительстве рост зарплат составил более 22%, в торговле - около 15%, в общепите - на 13%. В этом году ожидается аналогичный рост зарплат. Основным двигателем рынка труда, вызывающим рост реальных зарплат, по мнению экономистов Финансового университета, будет увеличение спроса на квалифицированных сотрудников.

В то же время на рынке труда намечаются и риски. Пандемия уйдет, но унесет с собой и потребность в ряде специалистов. Первый замдекана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев отмечает, что коммуникационные технологии, особенно в области дистанционного общения, приобрели невероятную популярность.

В Москве в прошлом году зарплаты выросли почти на 10%. А в некоторых отраслях и того больше

"Но перенос коммуникаций в интернет начался не вчера, поэтому пандемия лишь ускорила этот процесс. Однако говорить о том, что дистант захватит весь мир по итогам эпидемии, было бы неправильно. Сегодня число работников на дистанте в российском бизнесе не превышает 10%. И еще около трети сотрудников сочетают работу в офисе и дистант. При этом он не станет доминирующим, потому что очень многие профессии не поддаются переводу в новый формат", - подчеркивает эксперт.

Что касается влияния интернет-технологий и искусственного интеллекта на структуру занятости, то вряд ли она в ближайшие годы претерпит глобальные изменения. "Разговоры про исчезновение таких профессий, как курьер, сотрудник контакт-центра или бухгалтер, я слышу уже, наверное, не меньше 10 лет. Но сотрудники контакт-центров и бухгалтеры по-прежнему востребованы на рынке труда, а эксперименты с роботизированными бухгалтерами и юристами часто заканчиваются провалом и финансовыми потерями, а спрос на курьеров, например, только растет", - добавляет Селезнев.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец видит основные риски постпандемийного общества в усилении депрессивных настроений. "Уходит живое общение, у некоторых групп населения, особенно молодежи, появилась новая реальность, что может привести к психологическим проблемам, стрессам, депрессивным состояниям, психологическому выгоранию", - уверена эксперт. Она также обращает внимание, что переход на новые дистанционные формы занятости в будущем окажет влияние на многие сферы экономики. Например, снижается необходимость в больших офисных пространствах, что может привести к упадку в сегменте деловой недвижимости. К тому же офисы - это тысячи рабочих мест для людей, которые поддерживают функционирование мест для работы начиная от компьютерщиков и секретарей, заканчивая охранниками и уборщиками.