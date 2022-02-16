Масштабы "Союзной решимости". Учения РФ и РБ оказались максимально приближены к боевым

Насколько тверда "Союзная решимость", в эти дни можно оценить на белорусских полигонах, военных аэро­дромах и некоторых участках местности, где выполняются поставленные боевые задачи. Совместные оперативные учения Вооруженных сил Беларуси и России в самом разгаре. Полная транс­парентность и открытость: смотрите все, как мы можем вместе защитить нашу общую Родину "от Бреста до Владивостока". С условным противником военнослужащие двух стран сражаются плечом к плечу. Причем отрабатывают самые разные варианты развития событий.

В небе над Гожей, а это на самых западных рубежах Союзного государства, под белорусским Гродно, - российские штурмовики Су-25. Помогают белорусской пехоте и артиллерии, а также своим коллегам-летчикам разгромить подразделения условного врага. На полигоне разыгрывается тактический эпизод ведения оборонительного боя. Войска сработались! Справились молниеносно - противник был повержен чуть меньше чем за 40 минут и, как отметил командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Демиденко, на высоком профессиональном уровне.

На полигоне под Брестом обосновались российские мотострелки. Отрабатывают вопросы уничтожения незаконных вооруженных формирований. И еще помогают белорусским силам специальных операций охранять стратегически важные объекты. Враг не проникнет!

На участке местности под Барановичами механизированные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и российские подразделения морской пехоты обнаружили, заблокировали и уничтожили незаконные вооруженные формирования в условиях городской застройки. На полигоне Обуз-Лесновском для этого были оборудованы объекты, имитирующие городские здания и сооружения. Кроме того, военнослужащие отработали выявление потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств, скрытное перемещение в составе групп. Напоследок морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы. При маскировке огневых позиций особое внимание уделялось умелому использованию подручных средств.

Под Гомелем плечом к плечу действуют белорусские силы специальных операций и российские воздушно-десантные войска. Отрабатывают задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Благодаря российским десантникам усилены участки государственной границы.

Ожил и аэродром Лунинец. Здесь, на юге Беларуси, неподалеку от белорусско-украинской границы зенитные ракетные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне.

На авиационном полигоне Ружанском тем временем взрываются ракеты и бомбы. Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск.

У летчиков, впрочем, есть еще одна немаловажная задача - совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Слишком уж часто в последние дни со стороны Евросоюза и Украины на территорию Беларуси пытались попасть различные летательные объекты. В небо поднимались экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь.

Полеты самолетов из состава дежурных сил осуществлялись как одиночно, так и парами в сложных метеорологических условиях. Во время полетов отработано взаимодействие экипажей белорусских и российских самолетов при выполнении задач боевого дежурства.

Под Осиповичами работает российская артиллерия. Подразделения Восточного военного округа в рамках розыгрыша практических действий провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок. По замыслу учения, незаконные вооруженные формирования перешли в наступление. Артиллеристы создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым сорвав его атаку и подход резервов. А на участке местности Полесский подразделения ракетных войск произвели боевые пуски тактическим ракетным комплексом "Точка-У". В ходе группового удара были поражены два объекта условного противника на расстоянии свыше 60 километров.

У этих маневров есть свои особенности.

- Мы впервые идем прикрывать южную границу Беларуси, раньше мы не видели там военной угрозы, - заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ военно-политический аналитик Александр Тиханский. - На сегодня я могу сказать, что только у южных границ Беларуси, то есть с севера Украины, создан целый ударный корпус. Это более десяти тысяч национальных гвардейцев, батальоны курсантских училищ, это 61-я егерская бригада, вертолеты, вспомогательные службы и так далее. В данном случае мы можем говорить о том, что в самом деле такая угроза есть.

Войны, и это не раз подчеркивал Президент Беларуси Александр Лукашенко, никто не хочет, но не реагировать мы не можем. "Полезут - получат", - предупреждает белорусский лидер. Беларусь и Россия неспроста работают на упреждение. Демонстрируют свою мощь. Показывают, что сказанное - не пустые слова. Во время первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства за десять тысяч километров были переброшены зенитные комплексы "Панцирь-С", современные российские истребители Су-35С и российский С-400 "Триумф". Это самый современный комплекс ПВО, позволяющий обнаруживать и уничтожать цели на дальних расстояниях. Беспрецедентная по масштабу переброска войск с Дальнего Востока прошла блестяще.

- Тем самым российские силы показали возможности по быстрому развертыванию, оперативной группировке на очень сильном удалении, - высказался в эфире канала "Беларусь 1" российский военный эксперт и политолог Иван Коновалов. - Да, подобное уже демонстрировали в Сирии, но тем не менее необходимо, чтобы и на европейском театре военных действий бывшие партнеры понимали, что такое возможно, и в очень быстрые сроки.

Прямая речь

Министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант:

- Учения проходят открыто. Есть возможность военным атташе наблюдать за ведением розыгрышей на различных участках действий. Мы ни в коем случае не угрожаем нашей соседней стране, а просто тренируем свои войска и смотрим, как можем обеспечить свою безопасность.