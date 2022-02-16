"Я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины", - заявил Байден в телеобращении к гражданам России.

Показательная патетика означает как минимум некоторые перемены в тональности. Пока еще достаточно осторожные, с весьма серьезной оглядкой на Конгресс, где до сих пор прочен "ястребиный" антироссийский консенсус двух партий и многие жаждут крови.

Тем не менее, явный акцент сделан на дипломатию, а не на военный фатализм, и в этом президент США в какой-то мере продолжил линию своих союзников - лидеров Франции и Германии - побывавших накануне в Кремле.

В частности, Байден отметил, что Соединенные Штаты "готовы с помощью дипломатии заниматься дипломатией с Россией и нашими союзниками и партнерами для стабилизации ситуации с безопасностью в Европе в целом". То есть - наши мессиджи услышаны: обсуждать надо безопасность в Европе в целом. "Мы должны предоставить дипломатам все возможности для достижения успеха. Я считаю, что есть реальные способы разрешить наши проблемы в сфере безопасности" - еще более оптимистичная констатация, потому что речь уже не просто о позитивном факте начала переговоров, но и о вере в их возможный успех.

"США и НАТО не угрожают России. Украина не угрожает России. В Украине нет ракет ни США, ни НАТО, и у нас нет планов размещать их там" - то есть, ничто не должно препятствовать фиксированию этих констатаций и обязательств в официальных документах, не так ли?

Разумеется, приведен и стандартный набор угроз на случай, если Россия, дескать, выберет войну. Звучало именно так, чтобы потом, когда война, конечно же, не состоится, можно было однозначно заявить о том, кто именно повлиял на "выбор" Москвы.

Проблема, однако, в том, что и США отнюдь не на 100% контролируют ситуацию. В частности, Байден уверен, что, вооружая Украину, Америка вносит вклад в стабилизацию ("мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя"). Ведь центральный тезис пропаганды - только страх перед санкциями и сопротивлением украинцев может остановить Россию.

Однако реальность имеет свойство не подчиняться чьим-либо расчетам. Вооружение Грузии и обещание решительной поддержки Запада в свое время вскружило голову Саакашвили, который начал боевые действия против Цхинвала и миротворцев.

Возникает естественный вопрос: когда может быть достигнут тот порог насыщения Украины оружием, за которым ее руководители вдруг решат, что их попытка решить многолетний внутренний конфликт силой останется безнаказанной?

И, на мой взгляд, Байдену, если он действительно хочет избежать войны, пора послать сигнал не Москве, а Киеву: кто не хочет войны, не должен ее провоцировать.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.