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16.02.2022 18:42
Рубрика: Общество

"Круг добра" за 2021 г. обеспечил дорогостоящими лекарствами 2085 детей

Текст: Владимир Емельяненко
За 2021 год фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами 2085 детей на сумму около 38 миллиардов рублей. Ради финансирования фонда было изменено налоговое законодательство: подоходный налог для тех, у кого годовой заработок превышает 5 миллионов рублей, вырос с 13 до 15 процентов. А "Круг добра" получил эксклюзивное право оперативно покупать незарегистрированные в России редкие и инновационные лекарства для детей с тяжелыми заболеваниями. Чтобы сделать максимально прозрачной и быстрой работу фонда, он своему ключевому органу - экспертному совету, который состоит из ведущих ученых и общественных деятелей, доверил право определения перечня необходимых препаратов и их распределения, а за попечительским советом закрепил функцию надзора за работой экспертов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такая модель дала результат: зарегистрировано 5600 обращений - по почте, через Минздрав, через интернет и по "горячей линии" фонда. Все они находятся в работе. При этом помимо 30 миллиардов рублей из бюджета фонд самостоятельно привлек около 8 миллиардов рублей. Все средства потрачены на препараты. При этом 49 % родителей больных детей благодарят за оказанную помощь, а 26% в регионах не знают ответственных лиц и учреждений, куда можно обратиться за помощью и как связаться с "Кругом добра".

Фото: iStock
"Круг добра" обеспечит больных детей самым дорогим в мире лекарством

"Механизмы работы фонда как модельного проекта запущены, но есть ряд моментов, которые мешают ускорению того, чтобы помощь приходила в срок, - говорит глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко, - это слабая коммуникация с рядом регионов и проблема обеспечения препаратами тех, кому исполнилось 18 лет".

8% родителей больных детей, по данным Минздрава, выражают беспокойство по поводу того, что после достижения совершеннолетия их дети отказываются отрезанными от медицинской помощи. "Проблема требует системного решения, - говорит Александр Ткаченко. - Пока "Круг добра" с учетом того, с 2022 года начинает оказывать помощь тем, кто достиг 18 лет, получает из бюджета 89 миллиардов рублей".

Однако, как подчеркнул Ткаченко, услуга пока разовая, а системная помощь требует включения в перечень оказания регулярного обеспечения лекарствами и тех, кому исполнилось 18 лет. Проблема экспертным советом фонда будет решаться в течении 2022 года. Вторая проблема - закупать препараты уже не "с колёс", а на более длительный период - на полгода вперед.

Справка "РГ"

Фонд "Круг добра" создан указом президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Возглавил фонд основатель и директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

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