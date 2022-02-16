"Круг добра" за 2021 г. обеспечил дорогостоящими лекарствами 2085 детей

За 2021 год фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами 2085 детей на сумму около 38 миллиардов рублей. Ради финансирования фонда было изменено налоговое законодательство: подоходный налог для тех, у кого годовой заработок превышает 5 миллионов рублей, вырос с 13 до 15 процентов. А "Круг добра" получил эксклюзивное право оперативно покупать незарегистрированные в России редкие и инновационные лекарства для детей с тяжелыми заболеваниями. Чтобы сделать максимально прозрачной и быстрой работу фонда, он своему ключевому органу - экспертному совету, который состоит из ведущих ученых и общественных деятелей, доверил право определения перечня необходимых препаратов и их распределения, а за попечительским советом закрепил функцию надзора за работой экспертов.

Такая модель дала результат: зарегистрировано 5600 обращений - по почте, через Минздрав, через интернет и по "горячей линии" фонда. Все они находятся в работе. При этом помимо 30 миллиардов рублей из бюджета фонд самостоятельно привлек около 8 миллиардов рублей. Все средства потрачены на препараты. При этом 49 % родителей больных детей благодарят за оказанную помощь, а 26% в регионах не знают ответственных лиц и учреждений, куда можно обратиться за помощью и как связаться с "Кругом добра".

"Механизмы работы фонда как модельного проекта запущены, но есть ряд моментов, которые мешают ускорению того, чтобы помощь приходила в срок, - говорит глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко, - это слабая коммуникация с рядом регионов и проблема обеспечения препаратами тех, кому исполнилось 18 лет".

8% родителей больных детей, по данным Минздрава, выражают беспокойство по поводу того, что после достижения совершеннолетия их дети отказываются отрезанными от медицинской помощи. "Проблема требует системного решения, - говорит Александр Ткаченко. - Пока "Круг добра" с учетом того, с 2022 года начинает оказывать помощь тем, кто достиг 18 лет, получает из бюджета 89 миллиардов рублей".

Однако, как подчеркнул Ткаченко, услуга пока разовая, а системная помощь требует включения в перечень оказания регулярного обеспечения лекарствами и тех, кому исполнилось 18 лет. Проблема экспертным советом фонда будет решаться в течении 2022 года. Вторая проблема - закупать препараты уже не "с колёс", а на более длительный период - на полгода вперед.

Справка "РГ"

Фонд "Круг добра" создан указом президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Возглавил фонд основатель и директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.