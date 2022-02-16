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16.02.2022 14:48
Рубрика: Власть

Лавров допустил принятие закона о санкциях против лиц, связанных с Лондоном

Текст: Юрий Когалов

В ответ на последнюю антироссийскую инициативу Лондона РФ может принять закон о санкциях против Великобритании и связанных с ней лиц. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Лавров: Лондон готов действовать против России в первых рядах

Он обратил внимание на недавно принятые в Британии поправки к закону, предусматривающему введение санкций в качестве "наказания" за действия Москвы в отношении Украины. В новом виде этот закон уже не имеет никакого отношения к Украине, отметил Лавров. По его словам, если он вступит в силу, британские власти получат возможность подвергать санкциям любые организации, физические, юридические лица, которые связаны с российским государством, в том числе действующие в стратегических отраслях. Под санкции могут быть подведены любые физические и юридические лица только за то, что они принадлежат России, являются российскими гражданами и структурами.

Как заявил глава МИД РФ, в случае вступления в силу такого закона "наш парламент будет иметь все основания, да, в общем-то, будет необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, популярность на русофобской стезе".

По мнению Лаврова, Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом. Министр выразил надежду, что другие страны Запада проявят себя более ответственными игроками и не станут поддерживать эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн.

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