Лавров допустил принятие закона о санкциях против лиц, связанных с Лондоном

В ответ на последнюю антироссийскую инициативу Лондона РФ может принять закон о санкциях против Великобритании и связанных с ней лиц. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на недавно принятые в Британии поправки к закону, предусматривающему введение санкций в качестве "наказания" за действия Москвы в отношении Украины. В новом виде этот закон уже не имеет никакого отношения к Украине, отметил Лавров. По его словам, если он вступит в силу, британские власти получат возможность подвергать санкциям любые организации, физические, юридические лица, которые связаны с российским государством, в том числе действующие в стратегических отраслях. Под санкции могут быть подведены любые физические и юридические лица только за то, что они принадлежат России, являются российскими гражданами и структурами.

Как заявил глава МИД РФ, в случае вступления в силу такого закона "наш парламент будет иметь все основания, да, в общем-то, будет необходимо принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги, популярность на русофобской стезе".

По мнению Лаврова, Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях между Россией и Западом. Министр выразил надежду, что другие страны Запада проявят себя более ответственными игроками и не станут поддерживать эту попытку спровоцировать очередные волны санкционных войн.