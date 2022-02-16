Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло

Моя бабушка не курит трубку. Не пьет алкоголь. Ей на днях исполнилось 96. Цель одна - выполнить программу "Долголетие", чему вся семья и московское правительство способствует. Но тут зазвонил телефон...

Внучка Оля села в машину и поехала пошопиться. Дело обычное. Бабушка перекрестила ее и захлопнула дверь, памятуя, что никому нельзя открывать.

Солнце клонилось к закату. Телефонный звонок распорол тишину старой московской квартиры. Сначала в трубке послышались до боли знакомые рыдания:

- Ба-ма-ба-ма... Я попала в беду... Я не могу... Я лежу в 57-й больнице. Меня после аварии туда привезли. Машина всмятку. Я виновата. Спаси меня, ба...

Трубку выхватила чужая женщина. Она металлическим голосом заявила:

- Ваша родственница убила пешехода. Ей грозит тюрьма. Я следователь Перхушкина. Если вы хотите "отмазать" свою кровиночку, то приготовьте деньги. Много денег. Взамен я обеспечу ее свободу. А нет - отправится за решетку!

- Я готова для внучки на все! Все что есть - отдам! Только не мучайте мою девочку!

- Хорошо! Ее телефон в руках следствия. Так что не звоните. Мы сами свяжемся с вами через полчаса. Готовьте деньги срочно или тюрьма, - отрезала трубка.

Телефон замолчал. Моя бабушка, хоть ей и 96 лет, сообразила, что надо срочно позвонить внучке. Но как быть? Телефон у следствия... Все же набрала. Нет ответа.

...А внучка выбирала наряды к весне и телефон оставила в своей модной сумочке. Один, третий звонок... Все без ответа. Пошла бабушка к похоронной заначке и упала. Гипертонический криз. Хорошо соседка была рядом. Вызвали "скорую". Ну и мне позвонили, чтобы я срочно ехал в 57-ю больницу. Там моя жена лежит в тяжелом состоянии после аварии...

Бабушка сообразила, что надо перезвонить внучке. Но телефон у той молчал. Внучка была увлечена шопингом...

Мне тоже нужна была "скорая". Ну вы представляете? Я был едва ли не лучше бабушки. Хоть и прошел через все войны и не такое видал. Я уже названивал в больницу и уже прикидывал, кто там из врачей может помочь в реанимации, как моя благоверная откликнулась на звонок. Она закончила примеривать левый весенний сапог, когда в сумочке от "Гуччи" что-то завибрировало.

- Да я в торговом центре. Что случилось?

- Случилось? Да наша бабушка с ангелами перешептывается...

Конечно, вызвали полицию. Я настоял. Врачи "скорой" сказали, чтобы бабушка недолго общалась с полицейскими. Прибывший на место Павел Тихонов из Ломоносовского ОВД много и не общался. Зато честно сказал:

- Все равно отказняк будет.

- А почему? Бабушку чуть до смерти не довели!

- Бабушку откачали. А звонки явно с "левого" телефона. Так что привет!

Даже талон о заявлении (КУСП) не выдал.

История знакомая. Тысячи раз наша газета предупреждала: не разговаривайте с незнакомцами по телефону. Но люди, и не только пожилые, не читают газет. Верят словам из трубки. Хорошо, что я вмешался. А вот бы бабуля отнесла свои похоронные незнакомцу. Если бы не сразу умерла от жадности, то потом от того же.

Меня тоже "разводили". Звонили и из "банка", и из "отделения полиции". Цель одна: узнать данные кредитной карты. На что они надеялись? Вот на таких беззащитных стариков, которые верят по старой памяти государству.

Мой совет наследникам: не кладите телефон в сумочку, держите его при себе. Будьте на связи с близкими.

Всегда и везде.

Тренды

Концерт "звонарей"

Втюхивание БАДов и компенсаций за них - один из самых популярных видов мошенничества. Фото: Сергей Михеев

Отечественные мошенники моментально стали активно перестраиваться под современный тренд. Они звонят гражданам и утверждают, что вокруг море мошенников, поэтому они сейчас занимаются благим делом - возвращают гражданам компенсацию за обман. Вчера МВД сообщило, что очередную группу таких "благодетелей" поймали в Казани. Это молодые люди, которые подозреваются в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки БАДов.

Задержанные обзванивали граждан, большинство из которых - пенсионеры. И сообщали, что приобретенные ими препараты якобы оказались непригодными, в связи с чем им, как потерпевшим, полагается компенсация. Но для получения выплаты надо оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.

- На след аферистов оперативникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники звонили жителям различных субъектов Российской Федерации. В результате задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Один из соучастников объявлен в федеральный розыск, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Звонившие уже рассказали полиции, что организаторы предоставляли им телефоны и сим-карты, а также списки граждан для обзвона. Совесть "звонарей" - ведь обманывали в основном стариков - молчала. Ведь за каждый "удачный" звонок исполнитель получал четверть от суммы, на которую обманули человека. Полицейские говорят, что пока общая сумма ущерба составляет больше 11 миллионов рублей.

Обман про возврат компенсации за проданные БАДы - не местное "ноу-хау". Его уже не раз использовали мошенники и в других регионах страны. Полиция подсчитала, что за прошлый год только в Санкт-Петербурге и Ленобласти возбуждено 495 уголовных дел по преступлениям, "связанным с совершением мошеннических действий в отношении пожилых граждан".

Среди тех, кого обманули, немало жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркивают в ведомстве. Причем больше половины этих преступлений полиции удалось раскрыть. За мошенничества только в Питере и Ленинградской области задержали 240 человек.

Подготовила Наталья Козлова.

Полезные советы

Приемы против аферистов

Виктор Запрудский, председатель Московской коллегии адвокатов "Запрудский и партнеры":

- Сейчас от телефонных мошенников просто спасу нет. Даже меня на прошлой неделе пытались "развести". Хотели сделать "потерпевшим" по делу о мошенничестве в банке. Представлялись следователем. И давай выпытывать номер кредитной карты и другие реквизиты. Якобы для следственных действий. В отделении карантин, поэтому опрос проводится по телефону. Я, конечно, первым делом спросил номер, куда я могу перезвонить для дачи показаний. Тут интерес к моей персоне поутих. Я прочитал коротенькую лекцию об уголовной ответственности за телефонное мошенничество. Там все поняли и больше не звонили.

То, что вызвали полицию к вашей бабушке, это хорошо. Но сотрудник был просто обязан принять заявление и выдать талон "КУСП". Если нет - то он просто хочет дело "замылить". Сейчас есть все возможности, чтобы отследить и наказать жуликов. Заявляю это ответственно. Пусть звонили с подставной сим-карты. Но уникальный номер телефона все равно отпечатывается в каждом звонке. По этому номеру можно отследить аферистов. Вплоть до квартиры. Было бы желание. А вот с этим у полиции проблемы. Бабушка жива? Деньги не пропали? Ну и ладно...

Конечно, люди преклонного возраста самый лакомый кусочек в сфере аферизма. Пожилого человека сразу оглушают невероятной и страшной новостью: ваш родственник попал в переделку. Ему грозит уголовное преследование и так далее. Звонят обычно вечером, когда внимание и рассудок притупляются.

Что надо сделать в первую очередь? Все хорошенько проверить. Спросить у звонившего телефонный номер дежурной части отделения полиции. Обычно на этом этапе аферисты сдаются. Но в стрессе человек действует непредсказуемо. Возьмите себя в руки и попросите звонившего передать трубку "дочке" или "внучке". По телефону в таком состоянии голос может показаться до боли знакомым. Но не сдавайтесь! Спросите ее или его, как зовут любимую собаку или как звали дедушку. Тут же последуют короткие гудки. Значит, вы победили!

Но, повторяю, следует тут же набрать номер полиции и сделать заявление. Даже телефонное сообщение о преступлении по закону является официальным, что бы вам ни говорили участковые, к которым, скорее всего, это дело и спихнут.

Хотите верьте - хотите нет, но российские полицейские никак не могут требовать "отката" с родственников обвиняемых. Тем более по телефону. Дело это настолько опасное, что ни один действующий сотрудник на первом этапе дела, когда контролируются все звонки потерпевшего, не рискнет своей карьерой, а то и свободой. Поэтому когда с вас требуют деньги в ночи - смело кладите трубку и тут же перезванивайте в ближайшее отделение полиции. Там должны помочь.

Еще один совет, который будет не лишним для возрастных собственников недвижимости. Не стоит писать завещание. Квартиру могут отнять и с ним. Перевести собственность еще при жизни будущим наследникам очень просто. Тут же возникает вопрос. А вдруг внучка выйдет замуж и новая семья продаст квартиру, и стариков отправит на улицу? Существует такой вид дарения или продажи недвижимости с обременением. В договоре будет четко указано, что бывшие собственники имеют право проживать в своих пенатах до самой смерти. И никто не вправе распоряжаться их жилплощадью. Ни наследники, ни аферисты. Будьте бдительны!

Тем временем

У пенсионерки выманили 380 тысяч рублей

А вот в Можайске точно такая же мошенническая схема удалась. К счастью, преступника удалось схватить. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на телефон 88-летней местной жительницы позвонила якобы ее внучка и плачущим голосом сообщила, что она стала виновницей ДТП, в котором пострадала женщина. Затем в разговор вступил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и предложил не возбуждать уголовное дело за 800 тысяч рублей.

Пенсионерка ответила, что у нее есть всего 379 тысяч рублей. Тогда аферист попросил передать ему хотя бы эту сумму через его коллегу, который подъедет к ней домой. Женщина назвала свой адрес, и через несколько минут к ней подъехал неизвестный мужчина, которому она передала деньги.

В тот же день полицейские задержали местного жителя, который забирал наличные у пенсионерки. По оперативной информации, он может быть причастен еще к двум таким же преступлениям. Задержанный взят под стражу.

Подготовил Михаил Фалалеев.

Кстати

Рейтинг преступлений

В питерской полиции составили основные виды обмана пожилых граждан.

Первый вид - телефонный звонок от якобы близкого родственника, попавшего в беду и которому срочно нужны деньги, чтобы спастись.

На втором месте - продавцы БАДов. Или те, кто предлагает компенсации за когда-то купленные БАДы.

Третьи в полицейском списке - мошенники, которые представляются социальными или коммунальными работниками. Они звонят или приходят с предложением установки окон, газоанализаторов, продажи фильтров для воды, средств пожаротушения, тревожных кнопок и прочего.

Следом идут обманщики, предлагающие дешевый ремонт.