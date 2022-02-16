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16.02.2022 19:27
Рубрика: В мире

Литва возобновила выдачу виз туристам из России

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки. Об этом сообщил VFS Global (официальный партнер посольства Литвы в РФ).

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Начиная с 31 марта 2022 года, граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной", - говорится в сообщении компании.

Стоит иметь в виду, что на данный момент сертификат о вакцинации препаратами российского производства, в частности "Спутником", не признан на территории Литвы. Подача документов идет по предварительной записи в Москве и в визовых центрах городов московского консульского округа.

Облегчение ограничений на въезд в страну на фоне пандемии коронавируса было анонсировано Литвой несколько дней назад, это произошло после соответствующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме Литвы, из прибалтийских стран готова принимать граждан России Эстония, туда можно ехать будучи привитым "Спутником" без дополнительных тестов и карантина по приезду. Аналогичные условия действуют для переболевших коронавирусом.

В мире Европа Литва Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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