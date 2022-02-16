Располагающее тепло очага, будоражащий аромат гриля, полноценный вкус мяса - желание почувствовать все это сразу требует беспроигрышного выбора. В преддверии 23 февраля и в связи с откладывающимся пока что наступлением весны хочется понятной и сытной еды "с мужским характером".

Бочка

Старейший действующий мясной ресторан Москвы "Бочка" открылся в декабре 1996 года. Уже двадцать лет его кухню возглавляет Игорь Бедняков - невероятный специалист по мясу, знающий о нем всё "от и до".

Шеф "Бочки" Игорь Бедняков. Фото: пресс-служба

Он тщательно подбирает маринады, определяет правильную высоту нарезки стейков и лично следит за качеством продукта, который готовят и на открытом огне, и на гриле, и в хоспере.

За внимание публики соперничают стейки на любой вкус, сочные шашлыки, котлеты. Неопределившимся предлагают фирменное плато "Стол мясника" из 9 видов мяса с овощами, которого хватит и для Гаргантюа. По пятницам на мангале в центральном зале готовят целого бычка на березовых углях - абсолютный хит меню со времен основания "Бочки".

Battuta

Баттута - это пьемонтский тартар, крупно нарубленный особым резаком и приправленный оливковым маслом, перцем, солью. Баттуту любят за чистый вкус мяса и текстуру. Именно такой готовят в небольшом бистро ресторатора Светланы Дробот у Павелецкой.

Баттута - пьемонтский тартар. Фото: пресс-служба

Чуть помельче рубят мясо на фарш для бифштексов, "тех самых" - с яйцом и какой-то удивительно вкусной печеной картошкой на гарнир. Прожарку можно заказать любую, но medium, когда получается слегка "впросырь", - особое удовольствие.

Бифштекс с яйцом и печеным картофелем. Фото: пресс-служба

Кухня особенно гордится своими колбасами. Ребята вполне убедительно делают брезаолу, коппу, всякие сальчичи. Есть тут и стейки, и бургеры, и мозговые косточки, и ребра кальби.

Жителям ближайших кварталов очень повезло с этим простым, спокойным и не слишком дорогим местом.

Агнец

Задок бычка в тартаре, вырезка лопатки в татаки с мисо-понзу, ростбиф из глазного мускула с муссом из горбуши, аранчини с ягненком - в мясном бистро "Агнец" на Большой Грузинской даже на завтрак предлагают бифштекс на бриоши или омлет с рулетом из ягненка.

Мясные блюда с разумными ценами, витрина со стейками, большой коммунальный стол - это совсем не похоже на стейк-хаус, но стейки тут тоже есть. Они выставлены прямо у входа в отдельной витрине, в меню не значатся - выбирайте, как говорится, из улова дня.

Кроме всякого понятного тут есть такие редкости как ризотто с тартаром, зобная железа теленка с жженой красной капустой и соусом из тыквы и фиников и телячий язык с зеленой гречкой. Бар предлагает альтернативное вино и коктейли на кранах, "на сухую" отсюда уйти почти невозможно.

Meat Coin

Стейк-хаус в турецком стиле в "Смоленском пассаже-2" рассчитан на знатоков мяса. Говядину для него по всей стране разыскивают особые скауты, все отрубы проходят выдержку в камерах сухого вызревания от 4 недель, а наиболее мраморные из них определяют в раздел Signature. При желании стейк можно заказать в листе пищевого золота - это производит впечатлением даже на видавших виды.

Стейк в листе пищевого золота. Фото: пресс-служба

Баранину в ресторане тоже готовят и особенно советуют пробовать бараний бок - филигранно зачищенное каре с лентой поясничной части. Все мясо жарят на угольном гриле.

Турецкие повара под командованием шефа Мехмета Чалышкана готовят безупречно. Мехмет лично подходит к столу, разделывает мясо, пристально глядя в глаза, эффектно втыкает огромных размеров нож в доску - вуаля!

Шеф Meat Coin Мехмет Чалышкан. Фото: пресс-служба

"От и До"

Большой семейный ресторан на Черемушкинском рынке, в котором рыба и морепродукты соседствуют с мясом. Последнее эксклюзивно поставляется с экофермы VladBeef во Владимирской области, и попробовать такое можно только здесь.

"Премиальные" и "альтернативные" стейки жарят на гриле и подают с солью, которую делают сами, смешивая ее с травами (тимьяном, розмарином, шалфеем), цитрусами и миксом из восточных специй. Можно устроить целую дегустацию с разными видами соли, даже копченой, чтобы оценить изменение вкуса стейка. По четвергам их, кстати, отдают два по цене одного и это, с одной стороны, неслыханная расточительность для ресторана, а с другой - удача для истинных любителей мяса.

Torro Grill

Первый доступный стейк-хаус Москвы кормит вкусным мясом за разумные деньги в атмосфере нью-йоркских мясных ресторанов с 2009 года. Большая барная стойка, высокие столы для быстрого перекуса, удобные диваны для компаний, огромные гриль-станции, где за день используют до 150 кг угля - любой ресторан из сети Torro Grill вечером напоминает гудящий улей.

Torro Grill: сеты для любых компаний. Фото: пресс-служба

Публика оценила фирменные бургеры, стейки из особо отобранной мраморной говядины, классические или альтернативные, а также сеты для больших компаний, состав которых можно выбрать - от ассорти стейков с овощами гриль до набора из ребер, куриных крыльев и кебаба из ягненка. Быстрый сервис и четко работающая кухня принесли Torro Grill заслуженный успех.

Steak It Easy

Сеть демократичных хоспер-баров с вином на кранах демонстрирует, что мясо в сопровождении вина - это не обязательно чопорный стейк-хаус, бургеры - не скучный фастфуд, а модные гастрохиты от талантливого бренд-шефа Сэбби Кениона - не хипстерский поп-ап-проект на один день.

Проект не на один день. Фото: пресс-служба

Доступные и драйвовые бары с ярким и колоритным меню успешно работают уже шестой год. Особенно элегантным, похожим на парижские бистро, где работал Кенион, получился ресторан на Мясницкой.

Steak It Easy а-ля парижское бистро. Фото: пресс-служба

В меню всей сети как премиальные стейки филе миньон, рибай и стриплойн, так и альтернативные трай тип, флэт айрон, скерт и шолдер. Тем, кто любит полегче, предлагают индейку с молодым шпинатом и кедровыми орехами или стейк из тунца, а вегетарианцам - стейк из баклажана с узнаваемым дымным ароматом хоспера.

"Жажда крови"

Ресторан во главе с шефом Павлом Поцелуевым в самый раз назвать бутиковым. Главная задача Павла - заново открыть и переосмыслить для гостей мясо как сложный и многогранный продукт. Здесь можно пробовать стейки из разных стран, экспериментировать с сырым продуктом и степенями прожарки, сравнивать зерновой и травяной откорм.

Мясо из камер сухого вызревания - основной специалитет ресторана. У него особый вкус с ореховыми нотками, ароматы сыра, хамона. В ресторане регулярно устраивают тематические дегустации, на которых можно попробовать редчайшие варианты - вагю 50 дней выдержки, 400-дневный рибай на кости или сыровяленую говядину сесину, которая вызревала в камере около трех месяцев.