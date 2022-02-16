Макей: Все российские солдаты покинут Беларусь после завершения учений

Ни одного военнослужащего РФ, ни одной единицы техники не останется на территории Беларуси после проведения совместных учений с Россией "Союзная решимость-2022", подтвердил в среду глава МИД Владимир Макей, выступая 16 февраля на пресс-конференции, посвященной итогам минувшего года.

Давая оценку современному развитию международных отношений, министр пояснил, что именно политическая турбулентность, которая затронула большинство регионов мира, отразилась и на Беларуси, которая пришла к концептуальному переосмыслению своих внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. В тоже время он высказал убежден, что Союзное государство и Евразийский экономический союз с течением времени будут еще более притягательными для других государств планеты.

"Произошло концептуальное переосмысление наших внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов", - подчеркнул министр, пояснив, что страна развивает отношения с теми, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и равноправия. Прежде всего, отметил он, РБ заинтересована развивать и углублять отношения со стратегическим партнером, союзником, братской державой, которой является Россия. Вместе с тем страна стремится развивать сотрудничество и по другим векторам, с другими странами и регионами.

В этой связи он сообщил, что Минск и Пекин обсуждают вывод отношений на более высокий уровень, отметив, что Китай является для Беларуси стратегическим партнером. "Мы заинтересованы в сотрудничестве с теми странами, которые для нас открывают дверь, - подчеркнул министр. - Сейчас обсуждается ряд конкретных проектов, связанных с дальнейшим открытием китайского рынка для наших товаров", - пояснил Макей, добавив, что, по его мнению, "в ходе предстоящих контактов руководители двух стран обсудят ряд важных вопросов, которые приведут к дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества".

Констатировав, что санкционное давление Запада продолжает усиливаться, а его цели даже не маскируются, министр заявил, что РБ выбрана как страна, которую надо образцово-показательно наказать. В этой связи, давая оценку прошедшему году, он вынужден был признать, что большую часть времени и энергии приходилось посвящать не созиданию, а противостоянию ряду вызовов и угроз, напрямую затрагивающих национальные интересы. "Нам пришлось отстаивать суверенитет и независимость в прямом понимании этого слова", - уточнил министр.