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Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия сделает все, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Совета Федерации. Фото: Пресс-служба Совета Федерации.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации.

В ДНР и ЛНР живут многие тысячи российских граждан. В случае вторжения туда вооруженных сил Украины, Россия не бросит их в беде и в обиду не даст. Будет сделано все необходимое для их защиты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Такие мысли политик назвала кощунственными и "абсолютной дикостью". Российская позиция четко сформулирована главой Российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной никогда не было, подчеркнула Матвиенко в интервью "Парламентской газете".

По словам спикера, нет объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях. Тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом, не имеет под собой никакой доказательной базы, это одни лишь "сплошные измышления".

При этом политик отметила, что определенные силы в США, на Западе стремятся втянуть Украину в войну с Россией, принуждают к этому, накаляя международную обстановку. Одновременно НАТО ведет военное освоение территории Украины, продолжается ее накачка вооружениями, создаются очаги нестабильности вокруг границ РФ.

Матвиенко считает, что Украине нужно четко осознавать последствия своего каждого следующего шага. От этого зависит, по какому пути пойдет украинская история. Однако действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. В противном случае, считает российский политик, Украина обречена оставаться в нынешнем состоянии: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной.

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