МЧС России разработало программу по переоснащению техникой до 2030 года

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ведомство приняло программу по техническому переоснащению до 2030 года. Заявление прозвучало в ходе расширенной коллегии министерства с участием президента РФ Владимира Путина. В том числе ведомство закупит новые спецавтомобили для разминирования и робототехнические комплексы тяжелого класса для разминирования минных полей.

"Разработана программа технического переоснащения подразделений МЧС России пожарной, спасательной, специальной и авиационной техникой до 2030 года, в соответствии с которой уже в конце 2021 года МЧС России были дополнительно выделены почти 15 миллиардов рублей", - сказал Александр Чуприян.

По программе уже была поставлены новая авиатехника, пожарно-спасательная техника, техника для аварийно-спасательных работ, инженерное вооружение, средства связи и другое. Как передает ТАСС, в текущем году МЧС планирует закупить 198 образцов новой техники почти на 2 миллиарда рублей. Туда войдут спецавтомобили для разминирования, оперативный автомобиль горноспасателей, робототехнический комплекс тяжелого класса для разминирования минных полей.

"В 2021 году МЧС России дополнительно выделено 6 миллиардов рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники и 22,3 миллиарда рублей на оснащение арктических авиационных звеньев", - сообщил Александр Чуприян. Он добавил, что в настоящее время также ведутся разработки современной пожарно-спасательной техники, насосно-рукавные комплексы высокой и сверхвысокой производительности.

Укомплектованность штата МЧС России составило 86 процентов. "В целом штатная численность МЧС, определенная положением для выполнения задач в области обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, составляет более 288,5 тыс., укомплектованность по министерству - 86%", - рассказал глава ведомства.

При этом сейчас число инспекторов государственного пожарного надзора недостаточно в расчете на жилой фонд страны. "К 2025 году мы планируем увеличить количество инспекторов госпожнадзора до нормативной численности", - сказал Александр Чуприян.

Объем сложных задач, которые приходится решать ведомству, растет. Так, в 2021 году подразделения пожарной охраны потушили на 4 процента пожаров больше, чем в прошлом году. Было ликвидировано 622 крупных пожара по повышенному номеру вызова (1-БИС и выше).