МЧС России разработало программу по переоснащению техникой до 2030 года

Новости

Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, указав Россию угрозой 19:40
Генсек НАТО: Альянс не планирует установить наступательные системы на Украине 19:39
Европейский суд отклонил иски Венгрии и Польши по многомиллиардным дотациям ЕС 19:35
Литва возобновила выдачу виз туристам из России 19:27
В Подмосковье младенец нечаянно отравился наркотиками 19:17
Захарова назвала генсека НАТО "сбитым летчиком" 19:16
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1" 19:14
Врио главы МЧС выступил против коммерциализации работы спасателей 19:13
Захарова: НАТО стремится милитаризировать район Черного моря 18:36
Арестован экс-президент Гондураса 18:36
Трутнев заявил о риске срыва поручения Путина по программам развития городов в ДФО 18:26
Киев вышел из Антитеррористического центра СНГ 18:24
В школах Ленобласти отменили удаленку 18:13
Президент Франции выступил за продолжение дипломатических усилий 18:06
Билет на фестиваль "Дикая Мята" можно купить по Пушкинской карте 18:00
Путин принял приглашение посетить Бразилию 17:38
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за циклона "Иления" 17:37
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны 17:32
Вучич и Примаков обсудили возможность популяризации русского языка в Сербии 17:24
В Подмосковье перевернулся самолет S7 17:19
Инфляция в США и Британии бьет многолетние рекорды 17:17
Бастрыкину доложат о деле крымского депутата, насмерть сбившего женщину 17:16
В Петербурге сняли запрет на плановую медпомощь и диспансеризацию 17:16
Половина городов Дальнего Востока останется без мастер-планов 17:14
Мурашко: Вакцинацию против COVID-19 прошли более 60 тысяч подростков 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
16.02.2022 19:24
Рубрика: Власть

МЧС России разработало программу по переоснащению техникой до 2030 года

Текст: Владислав Куликов

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ведомство приняло программу по техническому переоснащению до 2030 года. Заявление прозвучало в ходе расширенной коллегии министерства с участием президента РФ Владимира Путина. В том числе ведомство закупит новые спецавтомобили для разминирования и робототехнические комплексы тяжелого класса для разминирования минных полей.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин призвал МЧС повышать эффективность реагирования на любые ЧС

"Разработана программа технического переоснащения подразделений МЧС России пожарной, спасательной, специальной и авиационной техникой до 2030 года, в соответствии с которой уже в конце 2021 года МЧС России были дополнительно выделены почти 15 миллиардов рублей", - сказал Александр Чуприян.

По программе уже была поставлены новая авиатехника, пожарно-спасательная техника, техника для аварийно-спасательных работ, инженерное вооружение, средства связи и другое. Как передает ТАСС, в текущем году МЧС планирует закупить 198 образцов новой техники почти на 2 миллиарда рублей. Туда войдут спецавтомобили для разминирования, оперативный автомобиль горноспасателей, робототехнический комплекс тяжелого класса для разминирования минных полей.

"В 2021 году МЧС России дополнительно выделено 6 миллиардов рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники и 22,3 миллиарда рублей на оснащение арктических авиационных звеньев", - сообщил Александр Чуприян. Он добавил, что в настоящее время также ведутся разработки современной пожарно-спасательной техники, насосно-рукавные комплексы высокой и сверхвысокой производительности.

Укомплектованность штата МЧС России составило 86 процентов. "В целом штатная численность МЧС, определенная положением для выполнения задач в области обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, составляет более 288,5 тыс., укомплектованность по министерству - 86%", - рассказал глава ведомства.

При этом сейчас число инспекторов государственного пожарного надзора недостаточно в расчете на жилой фонд страны. "К 2025 году мы планируем увеличить количество инспекторов госпожнадзора до нормативной численности", - сказал Александр Чуприян.

Объем сложных задач, которые приходится решать ведомству, растет. Так, в 2021 году подразделения пожарной охраны потушили на 4 процента пожаров больше, чем в прошлом году. Было ликвидировано 622 крупных пожара по повышенному номеру вызова (1-БИС и выше).

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

Главное сегодня

Захарова: Глава британского МИД должна извиниться за антироссийские фейки
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков