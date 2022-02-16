МИД: Россия проводит военные учения из-за накачки Украины оружием с Запада

Россия вынуждена проводить военные учения в ответ на провокационные шаги Запада по наращиванию сил НАТО у рубежей Союзного государства, накачку оружием Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем партнеров прекратить нагнетать истерию, направить энергию в конструктивное русло. Реальную угрозу безопасности в регионе несут не проверки боеспособности России и Белоруссии, а провокационные шаги самого Запада по наращиванию сил НАТО на границе Союзного государства и накачка Киева вооружениями", - отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Россия никогда не уклонялась от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства. "Нам скрывать нечего. Мы действуем открыто, мы действуем транспарентно, мы готовы отвечать на вопросы", - заявила представитель МИД РФ.

Она напомнила, что о проведении маневров в Белоруссии сообщалось заранее. И еще месяц назад МИД РФ предупреждал журналистов и широкую общественность о том, что "западная пропаганда будет усиленно отрабатывать "установку" о наступлении России на Украину с территории Белоруссии". Так и произошло. Более того, Запад устроил информационную завесу для продолжения накачки киевского режима оружием.

"Сейчас все наперебой рассказывают, как замечательно за два месяца нарастили военный потенциал Украины, военную мощь", - отметила Захарова, обратив внимание, что тем самым была разрушена инвестиционная часть украинской экономики. "Это та самая часть, на которую как раз делал ставку президент Зеленский. Ничего, что людей довели до настоящего невроза, ничего, что люди уже начали умирать на Украине не от естественных причин и точно уж не в борьбе за защиту родины, а просто от сердечных приступов, но зато якобы нарастили какой-то военный потенциал", - отметила дипломат, призвав "перестать верить всему тому, что говорят в Вашингтоне, особенно в отношении Украины, народа Украины, России".