МИД: Россия проводит военные учения из-за накачки Украины оружием с Запада

Новости

Президент Франции выступил за продолжение дипломатических усилий 18:06
Билет на фестиваль "Дикая Мята" можно купить по Пушкинской карте 18:00
Путин принял приглашение посетить Бразилию 17:38
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за циклона "Иления" 17:37
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны 17:32
Вучич и Примаков обсудили возможность популяризации русского языка в Сербии 17:24
В Подмосковье перевернулся самолет S7 17:19
Инфляция в США и Британии бьет многолетние рекорды 17:17
Бастрыкину доложат о деле крымского депутата, насмерть сбившего женщину 17:16
В Петербурге сняли запрет на плановую медпомощь и диспансеризацию 17:16
Половина городов Дальнего Востока останется без мастер-планов 17:14
Мурашко: Вакцинацию против COVID-19 прошли более 60 тысяч подростков 17:08
Дальневосточные гектары защитят от муниципальных чиновников 17:06
Трутнев: Обеспечить защиту жителей дамбами - задача губернатора 17:00
В Минфине рассказали о будущем налога на доходы физлиц 16:59
В России начались клинические исследования кожного теста на иммунитет от COVID-19 16:57
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины 16:55
Попова: Заболеваемость коронавирусом снижается в 10 регионах 16:53
Австрия 5 марта снимет почти все коронавирусные ограничения 16:53
Мурашко: На госпитализации с COVID-19 находятся 10233 ребенка 16:46
Петербург объявили "котокультурной столицей" 16:30
Служба разведки Эстонии скорректировала дату "вторжения" России на Украину 16:29
Власти Таиланда переименовали столицу страны Бангкок в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон 16:25
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля 16:20
Силуанов: Деньги из ФНБ начнут активно инвестироваться 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 17:23
Рубрика: Власть

МИД: Россия проводит военные учения из-за накачки Украины оружием с Запада

Текст: Юрий Когалов
Россия вынуждена проводить военные учения в ответ на провокационные шаги Запада по наращиванию сил НАТО у рубежей Союзного государства, накачку оружием Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

"Мы призываем партнеров прекратить нагнетать истерию, направить энергию в конструктивное русло. Реальную угрозу безопасности в регионе несут не проверки боеспособности России и Белоруссии, а провокационные шаги самого Запада по наращиванию сил НАТО на границе Союзного государства и накачка Киева вооружениями", - отметила дипломат.

Фото: AP
Совбез РФ: В отношении России проводится информационная операция в рамках концепции "гибридной войны"

Как подчеркнула Захарова, Россия никогда не уклонялась от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства. "Нам скрывать нечего. Мы действуем открыто, мы действуем транспарентно, мы готовы отвечать на вопросы", - заявила представитель МИД РФ.

Она напомнила, что о проведении маневров в Белоруссии сообщалось заранее. И еще месяц назад МИД РФ предупреждал журналистов и широкую общественность о том, что "западная пропаганда будет усиленно отрабатывать "установку" о наступлении России на Украину с территории Белоруссии". Так и произошло. Более того, Запад устроил информационную завесу для продолжения накачки киевского режима оружием.

"Сейчас все наперебой рассказывают, как замечательно за два месяца нарастили военный потенциал Украины, военную мощь", - отметила Захарова, обратив внимание, что тем самым была разрушена инвестиционная часть украинской экономики. "Это та самая часть, на которую как раз делал ставку президент Зеленский. Ничего, что людей довели до настоящего невроза, ничего, что люди уже начали умирать на Украине не от естественных причин и точно уж не в борьбе за защиту родины, а просто от сердечных приступов, но зато якобы нарастили какой-то военный потенциал", - отметила дипломат, призвав "перестать верить всему тому, что говорят в Вашингтоне, особенно в отношении Украины, народа Украины, России".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины Россия и США Россия и НАТО

Главное сегодня

МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Захарова: Вопреки истерии западных СМИ, "войны" с Украиной не случилось
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков