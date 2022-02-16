Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам

Минфин и Банк России пока не достигли понимания по регулированию криптовалют. Скорее всего, разногласия между ними будут сняты с помощью правительства, заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

"У нас есть первый уровень снятия разногласий - это правительство Российской Федерации. Вот в правительство Российской Федерации сейчас будем выходить с соответствующими разными позициями и пытаться снять эти разногласия", - пояснил Силуанов.

Он добавил, что спор между Минфином и Банком России по будущему криптовалют идет уже полтора года, и такое промедление тормозит развитие сектора. "Хуже всего, когда решение не принимается, затягивается и серый сектор как был, так и остается, только еще больше развивается. Это абсолютно неправильный подход. Поэтому будем выходить с разногласиями к руководству, и руководство будет определяться", - добавил министр финансов.

Активная дискуссия по криптовалютам в публичном поле началась с публикации в январе доклада Банка России. ЦБ встал в нем на позицию жестких ограничений, включая и запрет на майнинг криптовалют, предложив оставить, по сути, лишь возможность владеть криптовалютами и покупать и продавать их на зарубежных криптобиржах. Позиция Минфина заключается в регулировании, а не запрещении оборота криптовалют в России: проведение транзакций через российские банки, легализация криптобирж, отсутствие анонимности, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных (последние, по словам Силуанова, смогут инвестировать в криптовалюты максимум 50-100 тысяч рублей).

Предполагается, что законопроект по регулированию криптовалют будет внесен на рассмотрение правительства до 18 февраля.