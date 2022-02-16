Минфин пообещал обеспечить расчеты валютных вкладчиков в случае санкций

Возможные антироссийские санкции, включая, например, и запрет на расчеты в иностранной валюте, не станут "смертельными". Об этом заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

Так, Россия в состоянии справиться и с санкциями против российского госдолга, и с санкциями против российских банков, подчеркнул министр финансов. "Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютные, в этих банках. У нас валютной ликвидности, слава Богу, достаточно, и валютных резервов тоже достаточно", - заявил Силуанов.

При этом на 100% безболезненными антироссийские санкции, естественно, не будут, следует из слов Силуанова. "Не могу сказать, что мы ничего не почувствуем, особенно, если будет целый ряд других санкций введен. Но мы рассчитывали ситуацию, будем работать и в этих условиях, хотя, конечно, сначала это приведет к определенной волатильности, но что делать, не впервой", - сказал министр.