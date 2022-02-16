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16.02.2022 00:09
Рубрика: Экономика

Минюст предлагает создать реестр злостных алиментщиков

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8682)
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, предлагающий создать реестр должников по алиментам. Предполагается, что в него будут включаться сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Иными словами: в список попадут злостные неплательщики.

Об этом сообщили в Совете Федерации после встречи первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко пояснял, что включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников: например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках.

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"Взыскание задолженностей по алиментам является социально значимой задачей, выполняемой службой судебных приставов", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По данным Федеральной службы судебных приставов, всего в прошлом году было возбуждено более 660 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму более 30,8 миллиарда рублей. Остаток исполнительных производств на конец года составил 186,4 тысячи дел на общую сумму 11,8 миллиарда рублей".

Кроме того, Владимир Груздев напомнил, что Министерство юстиции РФ последовательно ведет работу по повышению эффективности системы взыскания алиментов. Вопрос создания реестра должников по алиментам обсуждается давно.

"Данная мера могла бы усилить контроль за злостными неплательщиками, создав дополнительные правовые механизмы по принуждению их к выполнению своих обязательств", - резюмировал глава правления АЮР.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Семья и дети Правительство Минюст Разводы и алименты

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