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Рубрика: В мире

Минюсты РФ и Беларуси договорились активизировать работу по унификации законодательства

Текст: Владислав Куликов

Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил важность совместной работы Минюстов России и Республики Беларусь по унификации гражданского законодательства и определению основ создания собственности Союзного государства. Данная работа ведется во исполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", одобренных 4 ноября прошлого года президентами Российской Федерации и Республики Беларусь.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
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Заявление прозвучало в ходе семнадцатого заседания Объединенной коллегии министерств юстиции государств - участников Союзного государства, которое прошло в формате видеоконференции.

В свою очередь, в пресс-службе Минюста Республики Беларусь сообщили "Интерфаксу", что министрами юстиции было обращено внимание на значимость вопросов, рассматриваемых на заседаниях объединенной коллегии по обеспечению прав и защите законных интересов граждан. "В ходе заседания принято решение об активизации работы по согласованию проектов международных договоров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в правовой сфере, унификации гражданского законодательства в рамках Союзного государства", - проинформировали в пресс-службе.

Также особое внимание было уделено проблемным вопросам признания и приведения в исполнение судебных актов по гражданским делам. Об этом рассказали в пресс-службе российского Минюста.

В мире экс-СССР Беларусь Правительство Минюст Отношения России и Беларуси

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