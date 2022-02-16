Минюсты РФ и Беларуси договорились активизировать работу по унификации законодательства

Министр юстиции России Константин Чуйченко отметил важность совместной работы Минюстов России и Республики Беларусь по унификации гражданского законодательства и определению основ создания собственности Союзного государства. Данная работа ведется во исполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", одобренных 4 ноября прошлого года президентами Российской Федерации и Республики Беларусь.

Заявление прозвучало в ходе семнадцатого заседания Объединенной коллегии министерств юстиции государств - участников Союзного государства, которое прошло в формате видеоконференции.

В свою очередь, в пресс-службе Минюста Республики Беларусь сообщили "Интерфаксу", что министрами юстиции было обращено внимание на значимость вопросов, рассматриваемых на заседаниях объединенной коллегии по обеспечению прав и защите законных интересов граждан. "В ходе заседания принято решение об активизации работы по согласованию проектов международных договоров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в правовой сфере, унификации гражданского законодательства в рамках Союзного государства", - проинформировали в пресс-службе.

Также особое внимание было уделено проблемным вопросам признания и приведения в исполнение судебных актов по гражданским делам. Об этом рассказали в пресс-службе российского Минюста.