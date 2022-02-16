Минобороны РФ дало старт Всероссийскому фестивалю прессы "Медиа-Ас 2022"

Минобороны России на своем сайте объявило о начале восьмого по счету Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас 2022". Принять в нем участие приглашают журналистов, специализирующихся на освещении деятельности Вооруженных сил России.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый - окружной этап - продлится до 1 июня. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри отберет лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители этого этапа смогут участвовать в финальном этапе фестиваля. Он пройдет в масштабе Вооруженных сил.

"Средства массовой информации, которые осуществляют свою деятельность на территории Москвы, смогут подать заявки в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Лучшие работы примут участие в финале конкурса, который будет проводиться в ноябре 2022 года", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что победителями фестиваля признают сотрудников СМИ, которые, цитируем, "самоотверженно работают совместно с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации на передовой, вносят положительный вклад в выполнение задач российскими военнослужащими". Известно, что в разные годы лауреатами Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас 2022" становились корреспонденты "Первого канала", ВГТРК, НТВ, ТРК "Звезда", "RT", "Российской газеты", "Московского Комсомольца", "Комсомольской правды", сотрудники ведущих информационных агентств, сетевые журналисты, а также представители региональных газет, телеканалов и радиостанций. Их работа работу в Минобороны РФ назвали "во многом соизмеримой с подвигом".

В этом году награждение победителей пройдет в девяти номинациях. "ЛУЧШИЕ КАДРЫ" - за лучший новостной репортаж, "КОМАНДНЫЙ ГОЛОС" - за лучшую радиопрограмму, "СИЛА СЛОВА" - за лучший материал в печатных СМИ, "СТИЛЬ ЖИЗНИ" - за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, "ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" - за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.), "МОЛНИЯ" - за лучшую работу в информагентстве, "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" - за лучшую фотоработу, "НА ОСТРИЕ АТАКИ" - за лучший материал в региональных (местных) СМИ, "ПРОРЫВ" - лучший дебют года.

Ознакомиться с условиями конкурса можно в специальном разделе https://media-as2022.mil.ru/ на сайте Минобороны РФ.

Справка "РГ"

Учрежденный по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас" впервые прошел в 2015 году. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной РФ собирают лучших представителей СМИ со всех уголков страны, чтобы получить им приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

За семь лет в фестивале участвовали несколько тысяч российских журналистов. Только в 2021 году на конкурс было представлено более 3000 творческих работ.

Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.