Мишустин утвердил правила грантовой поддержки творческих проектов

Премьер-министр Михаил Мишустин определил правила грантовой поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В ближайшие три года федеральный бюджет выделит на эти цели 28 миллиардов рублей.

Субсидии получит Президентский фонд культурных инициатив, который проводит отбор проектов. Претендовать на грант могут негосударственные НКО, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Они должны представить инициативы в области классического, современного популярного искусства и по всему спектру направлений творческих индустрий: театр, кино, музыка, литература, издательское дело, дизайн, мода, архитектура и урбанистика, мультимедиатехнологии, образовательные и наставнические проекты, инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий и арт-форумов.