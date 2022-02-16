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16.02.2022 16:21
Рубрика: Власть

Мишустин заявил о небольшом снижении новых случаев COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

В правительстве отмечают небольшое снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но она продолжает распространяться, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Система здравоохранения продолжает работать в сложнейших условиях.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Сеть медицинских учреждений поддерживается в высокой степени готовности. "Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше двухсот двадцати тысяч коек. К сожалению, в стационарах на лечении много детей. Это одна из особенностей "омикрона". Уже говорил ранее о том, что в наших больницах должно быть все необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам", - заявил глава кабинета министров.

Важное значение имеет тестирование населения на наличие инфекции. Ежедневно проводятся около 700 тестов на 100 тысяч человек. "Это даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять инфекцию и быстрее помогать заболевшим", - подчеркнул Мишустин, потребовав не снижать объемы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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