"Молодая гвардия" ЕР избрала руководителя и воссоздала политсовет

Исполняющий обязанности председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Антон Демидов избран его руководителем. Такое решение приняли участники X съезда всероссийской общественной организации, который прошел в подмосковном парке "Патриот".

"Председателем координационного совета "Молодая гвардия Единой России" избран Демидов Антон Вячеславович", - объявил глава счетной комиссии съезда Василий Носков после подсчета голосов. Демидов исполнял обязанности председателя координационного совета МГЕР с 2021 года.

Также МГЕР приняла решение в новом формате воссоздать политический совет для формирования своей политической повестки (он был распущен в 2010 году). В совет вошло 12 человек, в том числе депутаты Госдумы Артем Туров и Александр Толмачев, финалист конкурса "Лидеры России. Политика" Виктория Федосова.

"Рассчитываем, что создание регулярно действующего политического совета обеспечит консолидированное планирование и достижение федеральных целей организации на новом этапе", - отметил Антон Демидов.

Кроме того, расширился состав координационного совета, принята обновленная система рейтингования региональных отделений, линейка новых проектов и целостная концепция развития организации до 2024 года.